wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Iran

Iran will wegen Dürre Wasser aus Nachbarländern kaufen

Iran will Wasser aus Nachbarländern kaufen

03.12.2025, 16:3603.12.2025, 16:36
epa12515558 The Amir-Kabir dam (Karaj dam) running at low capacity in the Karaj river in Alborz province, northern Iran, 10 November 2025. According to Iran Water Resource Management, less than 10 per ...
Das Wasser in den iranischen Stauseen geht zu Neige.Bild: keystone

Im Zuge der Trockenheit im Iran will die Regierung Wasser aus Nachbarländern kaufen. «Wenn ein Land bereit ist, Wasser zu verkaufen, kaufen wir es», sagte Energieminister Abbas Aliabadi, wie die Nachrichtenagentur Fars berichtete. Daneben stehe auch der Import von Produkten auf der Agenda, die viel Wasser verbrauchen, um selbst Wasser zu sparen.

Die meisten Nachbarländer Irans leiden selbst unter Trockenheit und Wassermangel – darunter der Irak, Afghanistan sowie die pakistanischen Grenzregionen. Armenien im Norden verfügt hingegen über vergleichsweise grössere Wasserreserven.

Experten warnen seit Jahren vor Wasserkrise

Der Iran zählt zu den trockensten Ländern der Welt. In den vergangenen Jahren haben Fachleute einen deutlichen Rückgang der Niederschläge festgestellt, gleichzeitig nehmen Dürreperioden und andere extreme Wetterereignisse zu.

Experten warnen seit Jahren, dass die Landwirtschaft im Iran unter falschen Anreizen leidet: Statt sich an die wasserarmen Gegebenheiten anzupassen, wurden besonders durstige Anbauprodukte subventioniert. Traditionelle Anbauweisen wurden verdrängt – mit langfristig fatalen Folgen für Böden und Reserven. Tausende Familien haben ländliche Regionen verlassen.

UN-Experte: «Ein Versagen des Systems»

Der Iran erlebt das sechste Jahr in Folge eine Dürre, schrieb der UN-Experte Kaveh Madani im Wirtschaftsmagazin «Forbes». Neben dem Klimawandel kritisierte er jedoch auch Jahre der Misswirtschaft. «Was wir heute erleben, ist keine Wasserkrise mehr, sondern eine „Wasserinsolvenz“ – ein Versagen des Systems, das über einen längeren Zeitraum mehr Wasser entnommen hat, als die Natur wieder auffüllen konnte.»

Madani forderte ein Umdenken und radikale Einsparungen in der Landwirtschaft, die für gut 90 Prozent des Wasserverbrauchs im Iran verantwortlich ist. (sda/dpa)

Mehr dazu:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Noch mehr Probleme: Bis zu 628 Airbus-Maschinen müssen überprüft werden
Wegen eines «Qualitätsproblems» bei Bauteilen für Airbus-Flugzeuge des Typs A320 müssen weltweit bis zu 628 Maschinen überprüft werden.
Dabei handele es sich um die Gesamtzahl der «potenziell betroffenen Flugzeuge», erklärte Airbus am Dienstag.
Zur Story