Iran verbreitet Gerüchte über Netanjahus Tod – der macht sich darüber lustig

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat sich in einem Video über vom iranischen Regime gestreute Gerüchte lustig gemacht. Dieses hatte zuvor verbreitet, Netanjahu sei tot.

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Er könnte lediglich «für einen Kaffee sterben», sagte Netanjahu sarkastisch in einem am Sonntag auf seinem Konto im Onlinedienst X veröffentlichten Video – und bekommt dann umgehend einen Kaffee gereicht.

Dann hob der Regierungschef seine Hände vor die Kamera und fragte: «Wollt ihr die Finger zählen?» Dabei spielte er auf Spekulationen in Online-Netzwerken an, dass seine jüngste Fernsehansprache von Künstlicher Intelligenz generiert worden sei, da er den Spekulationen zufolge an einer Hand sechs Finger zu haben schien.

Netanjahu zeigt seine fünf Finger an jeder Hand. Bild: screenshot x

Die iranischen Revolutionsgarden hatten am Sonntag gedroht, Netanjahu zu töten. Die Revolutionsgarden würden Netanjahu «verfolgen und töten», sollte dieser noch am Leben sein, erklärte die iranische Nachrichtenagentur Irna auf X.

Israel und die USA hatten am 28. Februar gemeinsame Luftangriffe auf den Iran begonnen. Am ersten Kriegstag wurden der oberste Führer des Landes, Ayatollah Ali Chamenei, und weitere Mitglieder der iranischen Führung in Teheran getötet. Der Iran greift seitdem mit Raketen- und Drohnen Israel sowie mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Golfregion an.

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