Iran: «Vorfall» mit Hubschrauber - Präsident Ebrahim Raisi wird offenbar vermisst

Mehr Informationen in Kürze.

Der Vorfall soll sich laut Nachrichtenagentur AP in der Nähe von Jolfa, einer Stadt an der Grenze zu Aserbaidschan, etwa 600 Kilometer nordwestlich der iranischen Hauptstadt Teheran, ereignet haben. Schlechte Wetterbedingungen würden es den Rettungskräften aktuell erschweren, das Gebiet zu erreichen.

Iranische Rettungskräfte versuchen offenbar nach einem «Vorfall» einen Hubschrauber zu erreichen, in dem möglicherweise der iranische Präsident Ebrahim Raisi an Bord war. Das berichtet die staatliche iranische Nachrichtenagentur Tasnim News. Der Hubschrauber soll sich demnach über der iranischen Provinz Ost-Aserbaidschan befunden haben.

Der iranische Präsident Ebrahim Raisi wird offenbar vermisst. Der Politiker soll in einem Hubschrauber unterwegs gewesen sein.

