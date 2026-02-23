wechselnd bewölkt13°
International
Iran

Kreise: Personal der US-Botschaft soll Libanon verlassen

Kreise: US-Botschaftspersonal soll Libanon verlassen

23.02.2026, 16:4023.02.2026, 16:40

Inmitten der Spannungen zwischen Washington und Teheran hat das US-Aussenministerium einen Teil seines Botschaftspersonals in Beirut zur Ausreise aus dem Libanon aufgefordert.

epa12756523 A pedestrian crosses the street near an anti-US billboard, in Tehran, Iran, 19 February 2026. While the US continues to ramp up its military presence in the Middle East, White House Press ...
Die Zeichen zwischen USA und Iran stehen auf Krieg.Bild: keystone

«Nicht für den Notfall» benötigtes Personal sowie berechtigte Familienangehörige aus der Botschaft sollten das Land verlassen, verlautete aus dem Ministerium in der US-Hauptstadt.

Nach einer jüngsten Bewertung der Sicherheitslage sei man zum Schluss gekommen, «dass es ratsam sei, unsere Präsenz auf das wesentliche Personal zu reduzieren», hiess es von einem hochrangigen Ministeriumsbeamten. Das US-Ministerium betonte, dass eine «Kernmannschaft» einsatzbereit bleibe und die Reduzierung des Personals nur temporär sei.

Keine Fortschritte in Atomverhandlungen

Die USA und der Iran verhandeln derzeit über das umstrittene iranische Atomprogramm – doch greifbare Fortschritte gibt es bislang nicht. Befürchtet wird, dass US-Präsident Donald Trump stattdessen zu einem militärischen Schlag gegen die Führung in Teheran ausholt.

Im Libanon sitzt die vom Iran unterstütze Hisbollah. Sollte es zu einem Militärschlag kommen, könnte es auch im Libanon zu weiteren Spannungen kommen. Die Schiitenmiliz steht selbst im Konflikt mit Israel. Im September 2024 standen sie in einem offenen Krieg. Trotz Waffenruhe greift das israelische Militär nahezu täglich im Libanon an. Es wirft der Hisbollah Verstösse vor. (hkl/sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Verhandlungen zwischen Iran und USA wohl Donnerstag in Genf
