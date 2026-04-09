Donald Trump will, dass die US-Truppen die Stellung halten. Bild: keystone

Trump droht Iran wieder mit Eskalation – und freut sich auf «die nächste Eroberung»

Der US-Präsident spricht bereits wieder von einer militärischen Eskalation. Zudem erklärte er, dass die US-Armee weiter aufrüsten werde und er sich auf «die nächste Eroberung» freue.

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US-Präsident Donald Trump hat dem Iran mit einer neuen militärischen Eskalation gedroht, falls Teheran sich nicht komplett an das Waffenruheabkommen halten sollte.

Die Schiffe, Flugzeuge und Soldaten des US-Militärs würden, gegebenenfalls auch mit zusätzlicher Ausrüstung, rund um den Iran stationiert bleiben, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Dies gelte, bis das «erzielte WIRKLICHE ABKOMMEN vollständig eingehalten wird». Es werde alles bereitgehalten, was für die «Vernichtung» eines bereits geschwächten Gegners notwendig sei, schrieb er weiter.

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Sollte dies nicht geschehen, werde es zu deutlich stärkeren militärischen Massnahmen kommen. Dann beginne das «Schiessen» – «grösser, besser und stärker» als je zuvor, warnte Trump. Er bezeichnete dieses Szenario gleichzeitig als «höchst unwahrscheinlich».

Die befristete zweiwöchige Waffenruhe soll den Konfliktparteien Zeit geben, ein umfassendes Abkommen für eine Beilegung des Konflikts auszuhandeln. Trump wiederholte in seinem Post zentrale Forderungen der USA: Der Iran dürfe keine Atomwaffen haben, zudem müsse die Strasse von Hormus «offen und sicher» sein. Trump erklärte zudem, das US-Militär rüste weiter auf und freue sich bereits auf eine «auf seine nächste Eroberung». (sda/dpa)