freundlich
DE | FR
burger
International
Iran

Medien: USA legen 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges vor

Medien: USA legen 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges vor

24.03.2026, 22:5524.03.2026, 22:55
epa12847033 The seal of the President of the United States as US President Donald Trump speaks during a swearing-in ceremony in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 24 March 2026 ...
Sein 15-Punkte-Plan soll den Iran-Krieg beenden: US-Präsident Donald Trump.Bild: keystone

Die US-Regierung hat Medienberichten zufolge einen 15-Punkte-Plan zur Beendigung des Iran-Krieges vorgelegt. Das Vermittlerland Pakistan habe dem Iran den Entwurf übermittelt, berichteten unter anderem «Axios» und die «New York Times» unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Dem israelischen Sender N12 zufolge soll der Iran dabei unter anderem zustimmen, niemals nach Atomwaffen zu streben. Zudem müsse der Bestand an angereichertem Uran an die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) abgegeben werden.

«Axios» berichtete, der US-Sondergesandte Steve Witkoff habe Präsident Donald Trump berichtet, dass die Iraner bei mehreren zentralen Punkten zugestimmt hätten – unter anderem seien sie bereit, ihre Bestände an angereichertem Uran aufzugeben. Laut «New York Times» war allerdings unklar, wie Teheran auf den Vorschlag aus Washington reagiert. Auch stand aus, wie Israel als weitere Kriegspartei in dem Konflikt auf den US-Plan reagieren würde, schrieb die Tageszeitung.

Mehr Entwicklungen:

Iran-Krieg: USA verlegen Tausende Fallschirmjäger in den Nahen Osten

Trump hatte zuletzt erneut behauptet, dass Teheran auf ein Abkommen dränge. «Wir sprechen tatsächlich mit den richtigen Leuten, und die wollen unbedingt einen Deal abschliessen», sagte er. US-Aussenminister Marco Rubio und Vizepräsident JD Vance seien an den Verhandlungen beteiligt. (sda/dpa)

Mehr zum Iran-Krieg:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Iran-Krieg in Bildern
1 / 25
Iran-Krieg in Bildern

Der Krieg im Iran hat zur Folge, dass die Ölpreise weltweit steigen.
quelle: keystone / altaf qadri
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Deutscher Bundespräsident: «Iran-Krieg ist verhängnisvoller Fehler»
Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kritisiert den von Israel und den USA begonnenen Iran-Krieg aussergewöhnlich scharf – und plädiert für mehr Distanz zur US-Regierung von Donald Trump.
Zur Story