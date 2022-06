Afghane im Iran wegen Mordes an Geistlichen hingerichtet

Im Iran ist ein afghanischer Flüchtling nach dem Mord an zwei schiitischen Geistlichen hingerichtet worden. Der 21-Jährige wurde am Montag im Wakil-Abad Gefängnis in Maschhad erhängt, wie der Leiter der örtlichen Justizbehörde laut Nachrichtenportal Misan bekannt gab.

Föhn sorgt für weitere besonders warme Nacht in der Schweiz – am Montag bis zu 34 Grad

China setzt trotz Lockdown-Frust weiter auf «Zero Covid»

Die chinesische Regierung hält eisern an ihrer Zero-Covid-Strategie fest. Sie nimmt dabei wirtschaftliche Schäden und einen wachsenden Unmut in der Bevölkerung in Kauf.

Fünf Tage sollte der Lockdown in Shanghai ursprünglich dauern. Am Ende waren es fast zwei Monate. Seit Anfang Juni kommt das Leben in der Wirtschaftsmetropole wieder in die Gänge, doch von Normalität kann keine Rede sein. Eine Covid-Infektion genügt, damit ganze Wohnsiedlungen abgeriegelt und Restaurants geschlossen werden.