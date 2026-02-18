Gebetsteppiche in der Al-Zaytuna-Moschee in Tunis, Tunesien. Bild: keystone

Der Ramadan 2026 beginnt: Das willst du zum muslimischen Fastenmonat wissen

Jannik Sauer / watson.de

Mehr «International»

Für gläubige Musliminnen und Muslime weltweit beginnt am Abend des 18. Februars 2026 der Fastenmonat Ramadan. 30 Tage lang, bis zum 20. März, üben sie sich in Verzicht. Unter anderem sollen Gläubige in dieser Zeit von Tagesanbruch bis zum Sonnenuntergang auf Essen und Trinken verzichten. Der erste Fastentag dieses Jahr wird also der Donnerstag sein.

Doch was macht den muslimischen Fastenmonat noch aus? Was müssen Fastende und die Menschen in ihrer Umgebung zum Ramadan wissen? watson hat im Folgenden die wichtigsten Informationen dazu gesammelt.

Betende Muslime in Casablanca, Marokko. Bild: keystone

Was ist Ramadan?

Der Ramadan ist der neunte Monat des islamischen Mondkalenders und widmet sich dem Fasten, einer im Koran verankerten muslimischen Pflicht. Fasten gehört zu den fünf Grundpfeilern des Islam, zu denen auch das öffentliche Glaubensbekenntnis, das tägliche rituelle Gebet, die soziale Spende und die Wallfahrt nach Mekka zählen.

Während des Ramadan sollen sich die weltweit mehr als anderthalb Milliarden Musliminnen und Muslime auf Selbst­beherrschung und Verzicht besinnen. Der Gedanke dahinter: Indem sie sich auf das Wesentliche beschränken, machen die Gläubigen sich und den Menschen um sich herum Barmherzigkeit gegenüber Bedürftigen und Schwachen bewusst.

Update Diese Story ist bereits auf watson veröffentlicht worden. Aus aktuellem Anlass haben wir uns entschieden, sie zu aktualisieren und erneut zu publizieren.

Geht man nach dem westlichen Gregorianischen Kalender, fällt Ramadan immer in einen anderen Zeitraum. Während er in diesem Jahr vom 18. Februar bis 20. März andauert, wird er 2027 voraussichtlich vom 7. Februar bis zum 8. März dauern. Der Zeitpunkt richtet sich nach der jeweiligen Sichtung der neuen Mondsichel und kann sich deshalb immer um zehn bis elf Tage pro Jahr verschieben.

Welche Fastenregeln gibt es?

Während der 30 Tage Ramadan sollen die Gläubigen von Tagesanbruch bis zum Sonnenuntergang auf Essen, Trinken, Rauchen und Sex verzichten. Auch auf «unnötiges» Reden und Parfüm soll verzichtet werden. Abends wird die Fastenperiode dann traditionell mit einer Dattel und einem Glas Milch gebrochen.

Danach folgt ein Gebet und das festliche Iftar-Mahl, bei dem meist in grosser Runde gemeinsam die erste richtige Mahlzeit nach langen Stunden des Fastens eingenommen wird. Das Essen fällt dann oft sehr üppig aus und besteht häufig aus Linsensuppe, Weissbrot, gebratenem Reis, Lammfleisch, Gemüsegerichten, Salat und Melonenstücken.

Welche Ausnahmen gibt es?

Fasten sollen alle geistig gesunden Musliminnen und Muslimen, die die Pubertät erreicht haben und damit als mündig gelten. Nur wenn sie mit dem Fasten gesundheitliche Risiken eingehen würden, sind sie davon ausgenommen. Kranke, stillende Frauen und kleine Kinder sollen somit gar nicht fasten. Auch Reisende oder Schwangere können die versäumten Fastentage später nachholen. Vereinzelt gibt es auch Ausnahmen, zum Beispiel für Leistungssportler oder Astronauten.

Der emiratische Astronaut Sultan al-Nejadi musste während seiner Zeit auf der Internationalen Raumstation nicht fasten, da er als Reisender definiert wird. Bild: Anadolu

Was folgt auf den Ramadan?

Den Abschluss des Fastenmonats markiert das dreitägige Eid al-Fitr, das in diesem Jahr auf die Zeitspanne vom 20. bis zum 22. März fällt. Das Fest beginnt mit einem besonderen Gebet nach Sonnenaufgang. Danach feiern Muslime gemeinsam in der Familie und mit Freunden.

Die Bezeichnung Zuckerfest hat sich etabliert, weil bei den Festlichkeiten viele Sachen zum Naschen ausliegen. Bei Kindern ist das Zuckerfest jedoch nicht nur wegen der Süssigkeiten beliebt, auch Geschenke werden dann oft verteilt.

Hier wird bei einer Parade das Ende des Fastenmonats in Indonesien gefeiert. Bild: keystone

Wie blickt die nicht-muslimische Welt auf den Ramadan?

Inzwischen gehört der Fastenmonat Ramadan auch für viele Nichtmuslime zum Alltag. Politiker senden zu Beginn des Monats ihre Grüsse aus, auch in den sozialen Medien ist der Ramadan äusserst präsent.

In einigen beliebten Urlaubsländern wie Marokko verlagert sich das Leben der Einheimischen während des Ramadans in die Nacht. bild: shutterstock

Auf Reisende in muslimischen Urlaubsländern hat der Fastenmonat oft auch ganz konkrete Auswirkungen. In Ländern wie Marokko, den Malediven oder der Türkei bleiben Cafés und Restaurants ausserhalb der Hotels oft tagsüber geschlossen. In Tunesien wird zudem in Supermärkten während des Ramadans kein Alkohol verkauft. Auch im öffentlichen Nahverkehr kommt es in einigen muslimischen Ländern zu Einschränkungen. Zudem legen manche Staaten Kleidervorschriften, auch für Touristinnen, noch strenger aus.