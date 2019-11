International

Islamischer Staat (IS)

Reporter trifft deutsche IS-Anhängerin – Gespräch lässt ihn verstört zurück



«Markus Lanz»: Reporter traf deutsche «IS»-Anhängerin – Gespräch liess ihn verstört zurück

Markus Lanz ist kein Moderator, der schnell nachgibt. Er weiss, wann er mit seinen Fragen eventuell eine Grenze überschreitet und ist bekannt dafür, auch emotionale Themen anzusprechen.

Am Mittwochabend hatte er unter anderem den Reporter Thilo Mischke eingeladen. Mischke reist für ProSieben in der Sendung «Uncovered» an die Brennpunkte der Welt und stösst dabei immer wieder auf krasse Begebenheiten. So auch in Syrien.

Markus Lanz spricht mit Thilo Mischke über Syrien

Erst kürzlich war Mischke in Nordsyrien und im Irak unterwegs. Der 38-Jährige erzählte von seiner Einreise und dem «Karl-May-Gefühl», wie er es nennt – Krieg, Tod und ein Gefühl der Globalisierung des 21. Jahrhundert, wie es sich der legendäre Schriftsteller vorgestellt hat, so Mischke.

Doch wie im Wilden West geht es dort nicht zu – gesetzlos dafür schon eher. Mischke war in einem Flüchtlingslager unterwegs. Jedoch in keinem für vertriebene Opfer des Krieges.

70'000 «IS»-Flüchtlinge in einem Lager

In dem Flüchtlingslager leben bis zu 70'000 Mitglieder des «IS» – hauptsächlich Frauen und Kinder. Ausgelöst durch die Zurückdrängung des «IS» im Januar 2019, die durch die kurdischen Milizen in das Camp hingeleitet wurden, berichtet Mischke.

«Die Stimmung ist furchtbar», sagt Mischke. Zum einen, weil nur etwa 400 Menschen versuchten, die radikalen Menschen vor dem «Durchdrehen» zu bewahren und zum anderen, weil dort der Begriff «radikalisiert» anders wahrgenommen werde, berichtet er. Wie, das erklärt er nicht – dafür jedoch, wie die Konsequenzen aussehen, falls man sich dem Islam abwendet.

Mischke berichtet bei «Markus Lanz» von Zuständen im syrischen Lager

«Die Menschen leben unter furchtbaren Umständen», erklärt Mischke . «Sie bringen sich gegenseitig um.» Zweifel am Islam oder der Versuch, sich vom Glauben abzuwenden, würden nicht toleriert. Dann berichtet Mischke von seiner Begegnung mit einer «IS»-Anhängerin, die ihm erklärt habe:

«Wenn du nicht mehr richtig an den Islam glaubst, dann zünden andere Glaubensschwestern nachts dein Zelt an – mit deinen Kindern.»

Lanz fragt ungläubig nach: «Die sitzen schon in der Tinte und zünden sich dann noch gegenseitig die Zelte an?» «Ja», bestätigt Mischke. «Weil eben noch genau aufgepasst wird, wer glaubt hier eigentlich und wer nicht». Ein «Geheimgericht» gäbe es auch, so der Reporter.

«Die Regeln des Islamischen Staats existieren auf kleinstem Raum in diesem Lager einfach weiter.»

Und nicht nur Syrer leben in dem Camp, auch Deutsche. Mischke sprach vor Ort mit einer Frau aus Dortmund. Wie gefährlich das sein konnte, wurde schon vor dem Gespräch deutlich. Die Frau schärfte Mischke ein, zu behaupten, er sei von einer Hilfsorganisation, falls er gefragt werde, was er von ihr wolle. So weit, so krass.

Mischke fällt es schwer, die Unterhaltung mit der Frau in Worte zu fassen. Er fängt immer wieder an, unterbricht sich. Die Geschichte der Frau? Genauso unglaublich: Auf einer Silvesterparty traf sie einen Moslem, der betete – das fand sie interessant.

Gespräch mit deutscher «IS»-Frau lässt Reporter verstört zurück

Die Deutsche erzählt Thilo Mischke ihre Story. Sie wollte einfach mit Menschen leben, die so sind wie sie, Moslems. In Deutschland wäre das nicht gegangen, denkt sie. Ihr Glaube sei hierzulande nicht toleriert worden, man habe ihr gesagt, sie solle «wieder in ihr Land» zurückgehen.

Warum sie nun aber in Syrien, im Camp, ist, kann sie sich dagegen nicht erklären. Dem Islam bleibt sie aber weiterhin treu – und bereut nichts.

Es ist vor allem die folgende Aussage der Frau, die Mischke ratlos im Gespräch zurücklässt:

«Ich habe nichts verbrochen, ausser mich einer Terrororganisation anzuschliessen.»

Im Studio ist es mucksmäuschenstill. «Man hört, was sie meint, aber versteht sie nicht», resümiert Lanz. Mischke versucht zu erklären: «Sie wurde in einer schwachen Phase ihres Lebens angesprochen und gezielt radikalisiert. Vor 30 Jahren Ende hätte es auch rechtsextrem sein können.» «Am Ende sind es alles Faschisten», so Lanz.

Thilo Mischke stehen die aufwühlenden Ereignisse noch immer ins Gesicht geschrieben. Nicht nur als Zuschauer aus der Ferne kann man kaum fassen, was die radikalisierten Menschen, die vor kurzem noch in Deutschland lebten, von sich geben. Mischke weiss nun: Selbst, wenn man vor Ort mit diesen Menschen gesprochen hat, werden ihre Geschichten, ihre Entscheidungen und ihre Aussagen nicht nachvollziehbarer.

