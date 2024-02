Screenshot aus einem Video, der IDF, das den Ansturm auf die Hilfslieferung zeigen soll, die sich am Donnerstagmorgen in Gaza-Stadt ereignet hat, 29. Februar 2024. Bild: x / Khalissee

«Eine Tragödie» – über hundert Tote nach Ansturm auf Hilfslieferungen in Gaza

In Gaza-Stadt ist es am Donnerstag rund um eine Lieferung von Hilfsgütern zu Gewalt gekommen, wie mehrere Medien berichten. Gemäss der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde sollen dabei über hundert Menschen getötet und 760 weitere verletzt worden sein. Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Ein Überblick:

Was ist passiert?

Die Beschreibungen von dem, was sich am Donnerstag in Gaza-Stadt abgespielt hat, gehen weit auseinander. Klar ist: Beim Eintreffen von Hilfslieferungen in Gaza-Stadt ist es zu tumultartigen Szenen mit Dutzenden Todesopfern gekommen.

Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde soll die israelische Armee 104 Menschen getötet und 760 verletzt haben, als diese auf einfahrende Hilfsgüter gewartet hätten. Sie sprechen von einem Massaker an der Bevölkerung. Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Der US-amerikanische Nachrichtensender CNN berichtet ausserdem von Panzern und Drohnen, die auf die Menschenmenge geschossen haben sollen. Mehrere Personen sollen ausserdem von den Lastwagen überfahren worden sein.

Die israelische Armee teilte derweil mit, dass sich Anwohnende um die einfahrenden Hilfsgüter gedrängt und diese geplündert hätten. Im Gedränge der Menschenmenge seien Dutzende Palästinenserinnen und Palästinenser gestorben. Der Vorfall werde noch überprüft.

Mehrere israelische Medien berichteten unter Berufung auf Armeekreise, dass Angehörige der israelischen Armee das Feuer auf eine Gruppe von Personen eröffnet hätten, nachdem sich diese den Soldaten genähert hatten. So berichtete die israelische Zeitung Haaretz, dass am frühen Donnerstagmorgen 30 Lastwagen mit Hilfsgütern in die Stadt eingefahren seien. Beim Passieren des Rimal-Viertels habe es Berichte gegeben, wonach es zu Plünderungen der Wagen gekommen sei. Dabei sollen bewaffnete Personen, auf die Lastwagen geschossen haben.

Haaretz zitiert das israelische Militär, wonach sich eine Gruppe von Menschen den Soldaten der israelischen Armee genähert habe. Die Soldaten hätten zuerst Warnschüsse in die Luft abgegeben und danach auf die Beine derjenigen geschossen, die sich weiter genähert hätten. Auch diese Angaben liessen sich nicht unabhängig überprüfen.

Ein Augenzeuge sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Menschen hätten am frühen Donnerstagmorgen Lastwagen mit Hilfsgütern aus dem Süden des Küstengebiets in Empfang nehmen wollen, um Mehl und weitere Lebensmittel zu bekommen. Es sei noch dunkel gewesen, so der Anwohner. Plötzlich sollen Schüsse gefallen sein. Nach Darstellung des 27-jährigen Augenzeugen sollen auch Granaten abgefeuert worden sein. Der Anwohner sei zunächst geflohen, bei Tagesanbruch aber zurückgekommen, berichtete er weiter. Bei seiner Rückkehr habe der Palästinenser etliche Leichen auf dem Boden gesehen. Anwohner hätten Verletzte unter anderem auf Eselskarren in ein Krankenhaus transportiert. Entsprechende Videos zirkulieren auf X.

Was sind die Reaktionen?

Die Hamas drohte nach dem Vorfall am Donnerstag, die Verhandlungen zu einer möglichen Feuerpause und der Freilassung der israelischen Geiseln zu beenden. Ein Mitglied der Hamas, Izzat Al-Risheq, äusserte sich in einer entsprechenden Stellungnahme auf Telegram.

Ein Sprecher der israelischen Regierung, Avi Hyman, äusserte sich am Donnerstag gegenüber den Medien zum Vorfall in Gaza-Stadt:

«Es ist offensichtlich eine Tragödie, aber wir wissen noch nicht genau, was passiert ist.» Avi Hyman

Ein Sprecher des US-Sicherheitsrats sprach von einem «schwerwiegenden Vorfall» und gab eine Untersuchung der Umstände durch das Weisse Haus bekannt. In einer Stellungnahme liess das Weisse Haus zudem weiter verlauten:

«Wir trauern über den Verlust von unschuldigen Menschenleben und sind uns der katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen bewusst, wo unschuldige Palästinenser nur versuchen, ihre Familien zu ernähren. Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, den Zustrom humanitärer Hilfe in den Gazastreifen auszuweiten und aufrechtzuerhalten, auch durch eine mögliche vorübergehende Feuerpause. Wir arbeiten weiterhin Tag und Nacht, um dieses Ziel zu erreichen.»

Wie ist die humanitäre Lage in Gaza?

Der Vorfall um die Hilfslieferungen ereignete sich vor dem Hintergrund einer katastrophalen humanitären Lage, wie verschiedene Hilfsorganisationen vor Ort berichten.

Die Menge der Hilfslieferungen hat sich UN-Angaben zufolge im Februar im Vergleich zum Vormonat halbiert. Vertreter der Vereinten Nationen warnen vor einem Hungertod Tausender Zivilistinnen und Zivilisten. Bereits zuvor hat es Berichte über heftige Rangeleien um Hilfsgüter gegeben.



Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, sprach am Donnerstag vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf von einem «Gemetzel» an der palästinensischen Bevölkerung. Seit Beginn der israelischen Militäroffensive im Oktober seien 30'035 Menschen getötet und 70'457 verwundet worden. Die Hamas-Zahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die Vereinten Nationen und andere Beobachter weisen aber darauf hin, dass sich die Zahlen der Behörde in der Vergangenheit als insgesamt glaubwürdig herausgestellt hätten. Türk verurteilte erneut die Anschläge der Hamas vom 7. Oktober auf die israelische Bevölkerung, die dem Gaza-Krieg vorausgegangen waren, verurteilte aber ebenfalls «die Brutalität der israelischen Reaktion».

(hah / mit Material der sda/dpa)