«Iron Dome»: Das Israel-Schutzschild gegen Raketenangriffe im Überblick

Der israelische «Iron Dome» ist weit über die Landesgrenzen bekannt und auch am Dienstagabend wieder erfolgreich gegen den Raketenangriff aus dem Iran zum Einsatz gekommen. Dabei besteht die Flugabwehr des Landes noch aus deutlich mehr Teilen. Ein Überblick.

In den letzten Wochen kam der israelische «Iron Dome» aufgrund verstärkter Angriffe aus dem Gazastreifen und vom Libanon häufig zum Einsatz.

Nach dem seit Wochen verstärkten gegenseitigen Beschuss geht das israelische Militär seit der Nacht zum Dienstag auch mit Bodentruppen gegen die Hisbollah-Miliz im Südlibanon vor.

Am Dienstagabend anwortete der Iran darauf mit einer grossen Raketensalve auf Israel. Fast 200 Raketen wurden dabei auf das Land abgefeuert. Allerdings blieben die Schäden gemessen an der hohen Zahl überschaubar. Nach Angaben der israelischen Armee wurde «eine grosse Anzahl» der etwa 180 vom Iran abgefeuerten Raketen abgefangen. Die israelische Armee gab am späteren Abend vorerst Entwarnung, die Gefahr aus dem Iran sei «im Moment» gebannt.

Grund ist das weltberühmte Flugabwehrsystem, das landläufig gerne als «Iron Dome» bezeichnet wird. Dabei ist das nur eines von mehreren Systemen, die Israel vor Luftangriffen schützen sollen. Doch wie ist die israelische Flugabwehr genau aufgebaut? Wir geben einen Überblick:

Arrow

Die Langstreckensysteme «Arrow-2» und «Arrow-3» (deutsch Pfeil) wurden von Israel im Hinblick auf eine Bedrohung durch iranische Raketen entwickelt. Die Systeme sind darauf ausgelegt, ballistische Raketen ausserhalb der Erdatmosphäre abzufangen. Dazu wird ein abnehmbarer Sprengkopf eingesetzt, der mit dem Ziel kollidiert.

Hauptauftragnehmer des Projekts ist das staatliche Unternehmen Israel Aerospace Industries, während der US-Konzern Boeing an der Produktion der Abfangraketen beteiligt ist.

Am 31. Oktober 2023 erklärte das israelische Militär, es habe das «Arrow»-Flugabwehrsystem zum ersten Mal seit Ausbruch des Krieges mit der Hamas am 7. Oktober 2023 eingesetzt, um im Roten Meer eine auf israelisches Territorium abgefeuerte Boden-Boden-Rakete abzufangen.

Am 28. September 2023 unterzeichnete Deutschland mit Israel eine Verpflichtungserklärung zum Kauf des Raketenabwehrsystems «Arrow-3» im Wert von fast vier Milliarden Euro.

David's Sling

Das Mittelstreckensystem «David's Sling» (Davids Schleuder) ist darauf ausgelegt, ballistische Raketen abzuschiessen, die aus einer Entfernung von 100 bis 200 Kilometern abgefeuert werden. Es wurde gemeinsam vom israelischen Staatsunternehmen Rafael Advanced Defense Systems und der US-amerikanischen Raytheon Co. entwickelt und hergestellt. «David's Sling» ist auch für das Abfangen von Flugzeugen, Drohnen und Marschflugkörpern konzipiert.

David's Sling: Das Flugabwehrsystem soll gegen Angriffe aus der mittleren Distanz schützen. Bild: IMAGO / ZUMA Press Wire

Iron Dome

Das Kurzstrecken-Flugabwehrsystem Iron Dome (zu Deutsch etwa Eisenkuppel) wurde gebaut, um Raketen abzufangen, wie sie von der Hamas im Gazastreifen abgefeuert werden. Das System wurde mit US-Unterstützung vom staatlichen Unternehmen Rafael Advanced Defense Systems entwickelt und 2011 in Betrieb genommen. Jede von einem Lastwagen gezogene Einheit feuert radargesteuerte Raketen ab, um auf kurze Distanz Raketen, Granatwerfer oder Drohnen in der Luft zu zerstören.

Rafael gab an, im Jahr 2020 seien zwei Iron-Dome-Batterien an die US-Armee geliefert worden. Eine Marineversion des Iron Dome zum Schutz von Schiffen wurde 2017 eingesetzt.

Das System stellt fest, ob eine Rakete auf ein besiedeltes Gebiet zusteuert. Ist dies nicht der Fall, wird die Rakete ignoriert, ansonsten abgefangen. Ursprünglich war Iron Dome als ein Schutzsystem gedacht, das eine Stadt mit einer Reichweite zwischen vier und 70 Kilometern vor Raketen schützt. Experten zufolge wurde dieses Konzept inzwischen jedoch erweitert.

