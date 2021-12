Israelische Jets sollen in Syrien Container mit Waffen bombardiert haben

Israels Luftwaffe bombardiert regelmässig Ziele im benachbarten Bürgerkriegsland Syrien . Israel will verhindern, dass sein Erzfeind Iran und mit ihm verbündete Milizen ihren militärischen Einfluss in Syrien ausweiten. Der Iran ist neben Russland im Bürgerkrieg der wichtigste Verbündete der syrischen Regierung. (sda/dpa)

Bei einem israelischen Luftangriff Anfang Dezember wurde das gleiche Gebiet in dem Hafen beschossen. Dem syrischen Fernsehen zufolge waren am Dienstag mindestens sechs laute Explosionen zu hören. Aufnahmen zeigten ein grosses Feuer.

Israel habe im Morgengrauen mit Raketen eine Lagerfläche für Schiffscontainer in dem Hafen angegriffen, meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana am Dienstag unter Berufung auf militärische Kreise. Mehrere Container gerieten demnach in Brand. Die Feuerwehr sei bei Löscharbeiten im Einsatz, hiess es. Die israelische Armee äusserte sich nicht zu den Berichten.

