Internationaler Strafgerichtshof erlässt Haftbefehle gegen Netanjahu und Hamas-Führer

Traktoren blockieren Paris: Bauernproteste gegen den epochalen Mercosur-Deal in Frankreich

Frankreich und Deutschland streiten sich um ein Freihandelsabkommen mit Südamerika. Der Ausgang des Mercosur-Gerangels wird direkte Folgen für die Schweizer Wirtschaft haben.

Die «Operation Schnecke» begann am Montagmorgen: Zwei im Schritttempo fahrende Traktoren genügten, um den Autobahnzubringer im Südwesten von Paris, die N118, lahmzulegen. Dann fuhren die Landwirte mit ihren schweren Gefährten an 80 Knotenpunkten in ganz Frankreich in Zeitlupe auf. Seither folgen jeden Tag neue Sperren.