Benjamin Netanjahu werden einige Verbrechen vorgeworfen. Bild: keystone

Internationaler Strafgerichtshof erlässt Haftbefehle gegen Netanjahu und Hamas-Führer

Der internationale Strafgerichtshof hat Haftbefehle gegen Benjamin Netanjahu, Joaw Galant sowie Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri erlassen. Die wichtigsten Punkte dazu im Überblick.

Was ist neu?

Der internationale Strafgerichtshof hat gegen drei ranghohe Personen im Nahostkrieg Haftbefehle erlassen. Betroffen sind der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, Ex-Verteidigungsminister Joaw Galant sowie Hamas-Führer Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri. Die Richter in Den Haag stimmten damit einem Antrag des Chefanklägers Karim Khan vom Mai zu.

Was wird ihnen vorgeworfen?

Der internationale Strafgerichtshof wirft Netanjahu und Galant Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen seit dem 8. Oktober 2023 im Gazastreifen. vor. Das Gericht sieht ausreichende Gründe für die Annahme, dass Netanjahu und Galant «absichtlich und wissentlich der Zivilbevölkerung im Gazastreifen wesentliche Dinge für ihr Überleben einschliesslich Nahrung, Wasser sowie Medikamente und medizinische Hilfsmittel sowie Brennstoffe und Strom vorenthalten haben.»

Joaw Galant war bis am 5. November Verteidigungsminister Israels. Bild: DPA

Hamas-Chef Al-Masri – bekannt unter dem Namen Deif – wird wegen möglicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit seit dem 7. Oktober gesucht. Er soll bei einem israelischen Bombenangriff im Gazastreifen getötet worden sein. Eine offizielle Bestätigung für seinen Tod gab es jedoch nie.

Israel meldete, Deif sei tot – offiziell bestätigt ist der Tod aber nicht. Bild: keystone

Was bedeutet dies nun konkret?

Israel anerkennt die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs nicht. Dies spiele allerdings hierbei keine Rolle, so das Gericht. Die palästinensischen Gebiete sind Vertragsstaat. Bereits 2021 hatte das Gericht festgestellt, dass es auch für Gebiete zuständig sei, die seit 1967 von Israel besetzt sind.

Das Gericht mit Sitz in Den Haag hat selbst keine Möglichkeiten, die Haftbefehle auch zu vollstrecken. Aber seine 124 Mitgliedsstaaten – darunter die Schweiz – sind dazu verpflichtet, die Gesuchten festzunehmen, sobald sie sich in ihrem Hoheitsgebiet befinden. Damit werden die Reisemöglichkeiten für die Gesuchten stark eingeschränkt.

Wie reagiert Israel?

Israels Präsident Izchak Herzog hat mit Empörung und scharfer Kritik auf die Haftbefehle gegen Netanjahu und Galant reagiert. «Dies ist ein dunkler Tag für die Justiz. Ein dunkler Tag für die Menschheit», schrieb er auf X.

Er sprach von einer skandalösen Entscheidung, die der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag in böser Absicht getroffen habe. Israel ist dem Rom-Statut des IStGH nie beigetreten und erkennt das Gericht nicht an.

dab, mit Material von Keystone-SDA