Nach den USA: Auch Israel kündigt Austritt aus UN-Menschenrechtsrat an

Mehr «International»

Israel wird sich aus dem UN-Menschenrechtsrat zurückziehen. Das verkündete Israels Aussenminister Gideon Sa'ar am Mittwoch.

Bereits am Dienstag hatte US-Präsident Donald Trump verkündet, aus dem Rat auszutreten – wie er es schon 2018 getan hatte.

Israel begrüsse die Entscheidung Trumps, nicht am UN-Menschenrechtsrat teilzunehmen und schliesse sich den Vereinigten Staaten in dieser Entscheidung an.

Sa'ar führt in seiner Erklärung weiter aus:

Der UNHRC schützt seit jeher Menschenrechtsverletzer, indem er ihnen ermöglicht, sich vor genauer Untersuchung zu verstecken, und dämonisiert stattdessen geradezu obsessiv die einzige Demokratie im Nahen Osten – Israel. Dieses Gremium hat sich darauf konzentriert, ein demokratisches Land anzugreifen und Antisemitismus zu verbreiten, anstatt sich für die Menschenrechte einzusetzen.

Die Diskriminierung gegen Israel sei klar: «Im UNHRC ist Israel das einzige Land, dem ein Tagesordnungspunkt allein gewidmet ist.» Das Land sei in über 100 Resolutionen verurteilt worden – mehr als 20 Prozent aller Resolutionen des Rates und somit «mehr als gegen den Iran, Kuba, Nordkorea und Venezuela zusammen». Diese Diskriminierung werde Israel nicht weiter hinnehmen, so der Aussenminister.

Update folgt ...

(hkl)