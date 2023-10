Das Massaker von Kfar Azza: Das Ausmass der Hamas-Verbrechen wird immer deutlicher

Tage nach dem Überfall der Hamas-Terroristen werden immer neue Gräueltaten bekannt. Die Ereignisse rund um das Musikfestival in der Wüste Israels, bei dem mehr als 250 Menschen umgebracht wurden, wurden ziemlich rasch bekannt. Einige Tage später wird nun aber immer deutlicher, was die Hamas-Terroristen in mehreren Städten und Dörfern nahe der Grenze zum Gazastreifen angerichtet hatten.

Die langsame Reaktion der israelischen Streitkräfte am Samstag gab den Hamas-Terroristen viele Stunden Zeit, um in mehr als 20 Städten ausserhalb des Gazastreifens einzudringen, wo sie mindestens 1200 Menschen töteten und schätzungsweise 150 Geiseln nahmen, schreibt die «New York Times».

Israelische Soldaten gehen neben der Leiche eines im Kfar Azza Kibbuz getöteten Hamas-Kämpfers. Bild: keystone

Mitunter die grössten Massaker wurden dabei im Kibbuz, oder in der Gemeindesiedlung Kfar Azza, im Süden Israels verübt. Eine Reporterin der «NYT» war als eine der ersten Medienvertreterinnen vor Ort. Während noch immer nicht alle Leichen geräumt wurden, beschrieb sie die Szenerie in Kfar Azza, wo zuvor rund 750 Israelis gelebt hatten.

«Mindestens ein Dutzend Leichen lagen auf den Wegen und auf den Rasenflächen verstreut und zogen Fliegen an, einige von ihnen waren Hamas-Kämpfer, andere Israelis, die lose mit Decken zugedeckt waren. Der Geruch des Todes lag in der Luft», schreibt Isabel Kershner. Einige Bewohner wurden noch immer vermisst, die Überlebenden wurden in Hotels in der Nähe untergebracht.

«Das ist kein Krieg oder ein Schlachtfeld, sondern ein Massaker. So etwas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen, es ist eher wie ein Pogrom aus der Zeit unserer Grosseltern.» Israelischer Kommandeur in Kfar Azza

In Kfar Azza haben die Hamas mit einer Brutalität gemordet, die nur schwer vorstellbar ist. Ganze Familien wurden in ihren Häusern erschossen – Erwachsene, Kinder, Babys. Einige Häuser wurde abgebrannt, andere haben die Terroristen offenbar geplündert.

Kershner berichtet auch von Einzelschicksalen: Da sei die Familie Kedem Siman Tov – Eltern und drei kleine Kinder, die alle getötet wurden. «Und da sind Itai und Hadar Berdichevsky, die ihre 10 Monate alten Zwillinge versteckten, bevor sie niedergeschossen wurden.» Die Zwillinge wurden 13 Stunden später gerettet.

Israelische Soldaten bringen die Leichen der im Kfar Azza Kibbuz getöteten Israelis zu einem Lastwagen. Bild: keystone

Geköpfte Babys und Sprengfallen

Ebenfalls für Schrecken und Ungläubigkeit sorgte ein Fernsehbeitrag einer Reporterin des internationalen Fernsehsenders i24 News. Sie berichtete mit Helm und Schutzweste aus Kfar Azza über die Ereignisse, in den sozialen Medien warf ein Ausschnitt ihres Berichtes grosse Wellen.

Sie erzählt, wie israelische Soldaten von toten Babys berichtet hatten, denen der Kopf abgetrennt wurde. Kinderbetten seien umgekippt worden, die Menschen in ihren Betten erschossen. Im Hintergrund sind Soldaten zu sehen, die sich gegenseitig trösten. Auf nichts von alledem hätte sich irgendjemand im Geringsten vorbereiten können, so die Reporterin. Einige Häuser seien derweil noch immer mit Sprengfallen und Handgranaten versehen, die zuerst noch entschärft werden müssten.

Keine offizielle Bestätigung Der israelische Militärsprecher Richard Hecht sagte am Donnerstag auf Fragen von Journalisten, er könne die Berichte über von Terroristen auf grausamste Weise getötete israelische Babys und Kleinkinder weder bestätigen noch dementierten. «Ich weiss es nicht», sagte er. (sda)

Die meisten Leichen wurden zum Zeitpunkt, an dem die ersten Reporterinnen und Reporter vor Ort waren, bereits weggetragen. Trotzdem sahen die Medienvertreter noch immer tote Menschen am Boden – sowohl Opfer der Hamas-Terroristen als auch tote Hamas-Kämpfer selber. Viele von ihnen seien stark aufgedunsen und entstellt. Gleichzeitig wurden noch immer viele Leichensäcke zu einem Lastwagen getragen, und schliesslich zu einem Platz vor der Synagoge von Kfar Azza. Dort würden die Leichensäcke mit Namensschildern versehen – darunter ganz kleine, teilweise mit dem Schild: «Baby».

Ein israelischer Soldat trägt einen Hund, als er in der Nähe des Kfar Azza Kibbuz Stellung bezieht. Bild: keystone

Offenbar haben sich die Kämpfe im Kibbuz zwischen der israelischen Armee und den Hamas-Terroristen noch bis am Dienstagmorgen hingezogen. Erst danach wurde das Ausmass des Überfalls überhaupt ersichtlich.

«Sie haben uns im Stich gelassen»

Der Kibbuz Kfar Azza liegt nur zwei Kilometer vom Grenzzaun entfernt. Das kommunale Dorf wurde 1951, drei Jahre nach der Gründung des Staates Israel, gegründet. Die ersten Siedler galten lange Zeit als die progressive, bodenständige sozialistische Elite des Landes. Wie die Bewohner der meisten anderen Kibbuz-Gemeinden sind die Bewohner eher linksliberal eingestellt, schreibt die «New York Times».

Im Kibbuz in Kfar Azza hing ein regierungsfeindliches Transparent, berichtet die «NYT»-Reporterin. Es trug die Aufschrift: «Schande!» Nach den Massakern fragten sich die Bewohnenden, weshalb während so vielen Stunden keine Hilfe kam. «Ich weiss wirklich nicht, wo unser Staat war», habe eine Bewohnerin wütend gesagt. Dann habe sie hinzugefügt: «Sie haben uns im Stich gelassen. Sie waren auf Twitter, das ist, wo sie waren.»

Bislang haben sich Offizielle aus Israel noch nicht dazu äussern wollen, weshalb die Reaktion auf die Attacken mit solch grosser Verspätung erfolgte.