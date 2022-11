Netanjahu gewinnt Israel-Wahl klar – Lapid gratuliert

Das offizielle Endergebnis wird am kommenden Mittwoch veröffentlicht. Anschliessend hat Präsident Izchak Herzog bis zum 16. November Zeit, einen Kandidaten mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Dieser hat dafür 28 Tage Zeit, mit einer möglichen Verlängerung um weitere 14 Tage. (sda/dpa)

Die Menschen in Israel hatten am Dienstag zum fünften Mal innerhalb von nur dreieinhalb Jahren über die Zusammensetzung der Knesset abgestimmt. Die Wahlbeteiligung war dennoch mit 71.3 Prozent vergleichsweise hoch. Die aktuelle Acht-Parteien-Koalition war im Juni zerbrochen, nachdem sie nach nur zwölf Monaten ihre Mehrheit verloren hatte.

Zum ersten Mal in der Geschichte Israels schaffte es ein rechtsextremes Bündnis auf den dritten Platz. Die Religiös-Zionistische Partei von Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir gilt als Königsmacher für Netanjahu und kam auf 14 Sitze. Die linksliberale Meretz-Partei sowie die arabische Balad-Partei scheiterten knapp an der 3.25-Prozent-Hürde.

Lapid gratulierte seinem politischen Kontrahenten am Abend zum Wahlsieg. Der Staat Israel stehe über allen politischen Erwägungen, schrieb er nach einem Telefonat mit Netanjahu auf Twitter. Er wünsche ihm «Glück zum Wohle des israelischen Volkes und des Staates Israel». Er habe alle Abteilungen des Ministerpräsidentenbüros angewiesen, sich auf eine geordnete Machtübergabe vorzubereiten.

Der rechtskonservative Oppositionsführer Benjamin Netanjahu hat nach Auszählung aller Stimmen die Parlamentswahl in Israel gewonnen. Sein rechts-religiöses Lager konnte eine Mehrheit von 64 der 120 Sitze im Parlament (Knesset) sichern, wie mehrere israelische Medien am Donnerstagabend übereinstimmend berichteten.

Stirbt am nächsten Dienstag die US-Demokratie?

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Israel-Palästina-Eskalation im Mai 2021 in Bildern

Das sind die Drohnen, die im Moment in der Ukraine zum Einsatz kommen

Wurm, Gurke oder sexy Cinderella – so verkleideten sich die Stars zu Halloween

Fall «Carlos»: Ex-Jugendanwalt Gürber erzählt, was damals wirklich geschah

Bundesrätin Sommaruga erklärt ihren Rücktritt ++ SP will eine Frau als Nachfolgerin

Stirbt am nächsten Dienstag die US-Demokratie?

Fehr will nicht, will Bruderer? Das Sommaruga-Nachfolge-Karussell dreht

Pflegerin schlägt wehrlose Seniorin – Video aus Kosovo schlägt hohe Wellen

Ein brutales Video aus einem Altersheim in Kosovo erschüttert gerade die Bevölkerung. Hauptaktionär des Alterszentrums ist ein in St.Gallen lebender Kosovo-Albaner.

Schockierendes Video aus einem Altersheim in Kosovo: Eine junge Pflegerin misshandelt eine gebrechliche, alte Bewohnerin, die sich vergeblich versucht gegen die Schläge der Frau zu wehren. Die Tortur soll sich in einem Altersheim in der Stadt Peja, im westlichen Teil Kosovos, zugetragen haben.