Israels Militär bereitet sich «auf jedes Szenario» vor

epa12430667 A photo taken while embedded with the Israeli Army and cleared by Israeli military censors shows an Israeli army soldier behind a mounted machine gun in the vicinity of the Jordanian Field ...
Der Einsatz der Streitkräfte erfolge gemäss den Anweisungen der politischen Führungsebene und den Phasen des Abkommens.Bild: keystone

09.10.2025, 06:0109.10.2025, 06:01

Das israelische Militär bereitet sich eigenen Angaben zufolge nach der Einigung zwischen Israel und der islamistischen Hamas auf die Umsetzung einer ersten Phase des US-Friedensplans vor. Während einer nächtlichen Beurteilung der Lage habe der Generalstabschef alle Streitkräfte angewiesen, «starke Verteidigungsmassnahmen vorzubereiten und auf jedes Szenario vorbereitet zu sein», teilte das Militär mit. Der Einsatz der Streitkräfte erfolge gemäss den Anweisungen der politischen Führungsebene und den Phasen des Abkommens.

Gleichzeitig habe der Generalstabschef der Mitteilung zufolge die Truppen angewiesen, Vorbereitungen für den Einsatz zur Rückkehr der Geiseln zu treffen.

Zwei Jahre nach Beginn des Gaza-Kriegs hatten sich Israel und die islamistische Hamas in der Nacht auf die Umsetzung der ersten Phase eines US-Friedensplans geeinigt, wie US-Präsident Donald Trump auf Truth Social mitteilte. Demnach sollen alle Geiseln bald freigelassen werden, und Israel werde seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen.

Das israelische Militär werde «weiterhin daran arbeiten, die Ziele des Krieges zu erreichen und die Bürger des Staates Israel an allen Fronten zu verteidigen», hiess es in der Mitteilung weiter. (sda/dpa)

Israel und Hamas einigen sich auf Freilassung der Geiseln – das Wichtigste in 6 Punkten
Israel und Hamas einigen sich auf Freilassung der Geiseln – das Wichtigste in 6 Punkten
Im Ringen um eine Beilegung des Gaza-Kriegs haben sich Israel und die islamistische Hamas in indirekten Verhandlungen auf erste wichtige Punkte geeinigt. Demnach werden die in den Gazastreifen verschleppten Geiseln freigelassen und Israel wird seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen, wie US-Präsident Donald Trump für die Vereinigten Staaten als Vermittlerland auf seiner Plattform Truth Social bekannt gab. «Alle Parteien werden fair behandelt», schrieb er dort.
Zur Story