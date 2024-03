Zehntausende bei Anti-Mafia-Demonstrationen in Italien

Zehntausende Menschen haben am Donnerstag in verschiedenen italienischen Städten gegen die Mafia demonstriert und der Opfer des organisierten Verbrechens gedacht.

Protestierende gehen mit einer Friedensflagge am Kolosseum vorbei. Bild: keystone

In der Hauptstadt Rom fand eine der grössten Kundgebungen statt. Bei einem Gedenkmarsch zogen zahlreiche Menschen mit Bannern und Spruchbändern durch die Innenstadt und versammelten sich vor dem Kolosseum. Initiiert wurde die Demo von dem in Italien bekannten Mafia-Gegner und Priester Luigi Ciotto - auch bekannt als Don Ciotto.

An der Demonstration nahmen Angehörige von Opfern der Mafia sowie Schüler und Studenten teil. Dabei wurden die Namen der 1081 unschuldigen Mafia-Opfer vorgelesen.

Neben dem Bürgermeister Roms, Roberto Gualtieri, waren die sozialdemokratische Oppositionsführerin Elly Schlein und Ex-Regierungschef Giuseppe Conte von der Fünf-Sterne-Bewegung da. «Wir müssen alle daran erinnern, dass es die Mafia gibt und wir vereint sein müssen, die Institutionen und die Zivilgesellschaft», sagte Gualtieri.

Auch in anderen italienischen Städten gingen zahlreiche Menschen anlässlich des Gedenktages für die Opfer der Mafia auf die Strassen. Der Gedenktag wird jedes Jahr am 21. März begangen. Im sizilianischen Palermo und in Neapel versammelten sich Tausende für Anti-Mafia-Demonstrationen. Auf Sizilien und in der süditalienischen Grossstadt Neapel sind die berüchtigten Mafia-Organisationen Cosa Nostra und Camorra aktiv.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bekräftigte, den Kampf gegen die Mafia weiter und verstärkt zu führen. «Das Gedenken an diejenigen, die einen so hohen Preis gezahlt haben, und das Beispiel derer, die ihr Leben für die Verteidigung des Gesetzes geopfert haben, muss das Leuchtfeuer sein, das unser aller Handeln und Tun leitet», schrieb sie auf der Plattform X (vormals Twitter). (saw/sda/dpa)