Limone will bedrohte Tierarten schützen. Bild: www.imago-images.de

Gardasee: Limone will mit gesperrtem Abschnitt bedrohte Fischart retten

Badende und Boote stören in der Hochsaison am Gardasee die Fischgründe. In einem Naturschutzgebiet in Limone sollen sich die Tiere erholen können.

Dorothea Meadows / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Auch in diesem Sommer bleibt ein Abschnitt im Naturschutzgebiet Val di Gola an der nordwestlichen Gardaseeküste gesperrt. Das berichtete das Nachrichtenportal «Südtirol News». Dieser Abschnitt ist jedoch nur über den See erreichbar, wie die Gemeinde in einer Pressemitteilung betont. Alle Strände in Limone seien geöffnet und frei zugänglich.

Die Regelung der Gemeinde Limone gelte bis Oktober. Ziel der Sperrung sei es, bedrohte Tierarten zu schützen – allen voran den italienischen Ukelei.

Der Gewöhnliche Ukelei. Bild: www.imago-images.de

Dabei handelt es sich um einen kleinen Süsswasserfisch, der früher im Gardasee weitverbreitet war. Heute gilt der Ukelei (auch bekannt als Alborella, Ablette, Laube, Zwiebelfisch oder Laugele) als gefährdet. Die rund 20'000 Quadratmeter grosse Schutzzone ist den Angaben zufolge nicht nur für Schwimmer, sondern auch für Boote und Schiffe tabu.

Bei Zuwiderhandlungen drohen Bussgelder

Die Sperrung basiere auf Empfehlungen der örtlichen Umweltbehörden und soll das empfindliche ökologische Gleichgewicht der Region bewahren. Neben dem Ukelei nutzen auch andere Fischarten wie der Döbel das ruhige Wasser zur Fortpflanzung. Ferner finden Vögel und Pflanzen in diesem Abschnitt des Sees einen wichtigen Rückzugsort.

Wer sich nicht an das Verbot hält, muss mit Bussgeldern zwischen 50 und 300 Euro rechnen, so «Südtirol News». Die Gemeinde Limone hebt jedoch hervor, dass nicht die Strafen, sondern der Erhalt des natürlichen Lebensraums im Vordergrund stehen.

Signifikater Rückgang des Bestands

Der Ukelei war früher ein fester Bestandteil des Gardasees und von grosser Bedeutung für das ökologische Gleichgewicht und die lokale Fischerei. In den vergangenen Jahrzehnten jedoch ist die Population stark geschrumpft. Grund dafür sind Umweltverschmutzung, das Verschwinden geeigneter Laichplätze und die zunehmende Konkurrenz durch invasive Fischarten. Da die Fortpflanzung meist nahe dem Ufer auf Kiesböden erfolgt, reagiert der Ukelei besonders empfindlich auf Störungen durch Badende oder Bootsverkehr.