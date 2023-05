Inzwischen acht Tote nach Überschwemmungen in Italien

In 36 Stunden habe es pro Quadratmeter durchschnittlich 200 Liter Wasser geregnet, in manchen Gegenden sogar 500 Liter. Der Zivilschutz-Minister Nello Musumeci erklärte, dass es normalerweise in jenen Regionen 1000 Liter Wasser in einem ganzen Jahr regnet. (sda/dpa)

Regionalpräsident Stefano Bonaccini sprach von «unglaublichen Zahlen und sehr vielen Evakuierten». Unter anderem in der Provinz Ravenna und rund um die Hauptstadt Bologna mussten mehrere Tausend Menschen ihre Häuser verlassen und in Sicherheit gebracht werden.

Nach den Unwettern und Überschwemmungen in Italien ist die Zahl der Opfer weiter gestiegen. Mindestens acht Tote wurden bis Mittwochmittag geborgen, wie Irene Priolo, die Vizepräsidentin der am heftigsten betroffenen Region Emilia-Romagna, mitteilte.

US-Präsident Joe Biden hat wegen einer drohenden Haushaltskrise in den Vereinigten Staaten geplante Besuche in Australien und Papua-Neuguinea abgesagt. Das Weisse Haus teilte am Dienstag mit, Biden werde angesichts des ungelösten Streits über die Schuldenobergrenze in den USA nach dem G7-Gipfel in Japan nicht weiterreisen, sondern von Hiroshima nach Washington zurückkehren. (sda/dpa)