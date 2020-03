International

Italien

Coronavirus: Italien unter Quarantäne – alle Entwicklungen in der Übersicht



Bild: AP

Ganz Italien steht unter Quarantäne – die neuesten Entwicklungen in der Übersicht

Am Wochenende der Norden, nun also ganz Italien: Unser südlicher Nachbar steht wegen des Coronavirus unter Quarantäne. Hier verschaffst du dir einen Überblick zur Situation.

Hinweis: Dieser Artikel wird laufend ergänzt ...

Was ist passiert?

Die italienische Regierung weitet die Sperrungen und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit wegen der Coronavirus-Krise auf das ganze Land aus. Es gebe keine Zeit zu verlieren, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, sagte Premier Giuseppe Conte am Montagabend.

Was wird geschlossen, was nicht?

Internationale Zug- und Flugverbindungen sowie der öffentliche Nahverkehr sollen nicht ausgesetzt werden. Dafür bleiben Schulen, Universitäten und Kindergärten in ganz Italien geschlossen. Auch alle Sportveranstaltungen, eingeschlossen die Spiele der Serie A, werden ausgesetzt. Rund 60 Millionen Menschen sind von den Massnahmen betroffen.

Bild: AP

Wie lange gilt die Verordnung?

Vorerst bis mindestens 4. April

Wie viele Menschen sind infiziert?

9172 Infektionen wurden in Italien bis Montag erfasst, das sind fast 1800 Fälle mehr als am Vortag, wie aus den Zahlen des Zivilschutzes hervorgeht. Die Zahl der Toten erhöhte sich von 366 auf 463, davon allein 333 in der Lombardei mit ihrer Metropole Mailand. 724 Patienten sind wieder genesen.

Welche wirtschaftlichen Massnahmen wurden ergriffen?

Conte, der sich mit der EU-Kommission auf zusätzliche Defizitflexibilität in der Grössenordnung von 7,5 Milliarden Euro zur Eingrenzung der negativen Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie auf die italienische Wirtschaft geeinigt hat, will von Brüssel noch mehr Spielraum fordern.

Was passiert mit der Grenze zur Schweiz?

Auf die jüngsten Entwicklungen gibt es hier noch keine Stellungnahme von Seiten des Bundesamts für Gesundheit oder des Bundesrats. Vorerst also bleibt es beim Stand von Montag: Die Grenzen bleiben für Grenzgänger offen.

Alle Erwerbstätigen können sich demnach weiterhin fortbewegen, um ihrer Berufstätigkeit nachzugehen, und das sowohl zwischen den italienischen Regionen wie auch zwischen der Schweiz und Italien. Der Fortbestand des Tessiner Gesundheitssystems sollte damit gesichert sein, schreibt der Bundesrat.

(jaw/sda)

