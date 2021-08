International

Italien

Waldbrandsaison in Italien: Knapp 130 Anzeigen wegen Brandstiftung



Waldbrandsaison in Italien: Knapp 130 Anzeigen wegen Brandstiftung

Die Waldschutz-Einheit der italienischen Polizei hat in diesem Sommer knapp 130 mutmassliche Brandstifter angezeigt und vier festgenommen. Zudem hätten sie im Zusammenhang mit den Waldbränden Ordnungswidrigkeiten in einem Gesamtwert von 530'000 Euro beanstandet, teilten die Carabinieri am Montag in Rom mit.

Die meisten Wald- und Buschbrände zwischen Juni und August seien mit Vorsatz oder aus Unachtsamkeit entfacht worden. Menschen hätten mit Hilfe der Feuer Weideflächen erneuern oder sich an der öffentlichen Verwaltung rächen wollen. Vandalismus sei auch ein Grund gewesen.

Bild: keystone

In diesem Jahr waren der Polizei zufolge besonders die Regionen Kalabrien, Kampanien und Apulien in Süditalien sowie die grossen Inseln Sardinien und Sizilien von Bränden betroffen. Die andauernde Dürre, Hitze und starke Winde hätten ausserdem dazu beigetragen, dass sie sich ausbreiteten.

Seit Ende Juli wüteten die Flammen in vielen Landesteilen. Der Zivilschutz entsandte seitdem täglich Löschflugzeuge in die betroffenen Regionen. Teilweise erreichten die Feuer auch Wohngebiete. In Kalabrien kamen nach Medienangaben fünf Menschen im Zusammenhang mit den Bränden ums Leben. Die Feuerwehren schritten landesweit Zehntausende Male gegen die Feuer ein. Für die Landwirtschaft entstand ein beträchtlicher Schaden. Die Flammen zerstörten auch Gebiete in geschützten Naturparks. (saw/sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Italien brennt, Brasilien baut Schneemänner Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter