Trotz Alters und Krankheit: Berlusconi will Partei weiter führen

Berlusconi wurde am vergangenen Freitag aus dem Krankenhaus entlassen. Er kam Anfang April wegen einer Lungenentzündung in die Klinik und wurde auch wegen einer chronischen Leukämie behandelt. Rund zwei Wochen lag er auf der Intensivstation. Nun gehe es ihm aber besser. «Es war hart, aber ich war immer zuversichtlich», sagte er.

Allerdings kündigte er vage eine Erneuerung der Partei an. Ein zentrales Versprechen von Forza Italia sei es, die italienische Politik von Grund auf zu erneuern. «Aber damit die Erneuerung glaubwürdig ist, müssen wir uns zunächst selbst erneuern.» Das habe man immer getan und werde dies nun auch weiter tun. Weiterhin ist unklar, wer die Parteiführung übernehmen würde, sollte Berlusconi - etwa durch Tod - nicht mehr an der Spitze stehen. Er vermied es bislang, adäquate Nachfolger aufzubauen.

Während seines 45-tägigen Krankenhausaufenthaltes habe die Führungsriege der Partei zwar angemessen agiert. «Aber sie sind nicht allein und werden es auch nicht sein, denn ich werde natürlich weiterhin meine Verantwortung als Gründer und Vorsitzender von Forza Italia in vollem Umfang wahrnehmen, so wie ich es immer getan habe,» sagte der 86-Jährige der Zeitung «Corriere della Sera» am Montag.

US-Schuldenstreit: Weiteres Spitzentreffen am Montag erwartet

Im festgefahrenen Streit um eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA soll es ein weiteres Spitzentreffen geben. US-Präsident Joe Biden und der Verhandlungsführer der oppositionellen Republikaner, Kevin McCarthy, wollten sich am Montag treffen, um die Verhandlungen fortzusetzen. Das kündigte McCarthy am Sonntag an. Zuvor hatte der US-Präsident auf seiner Rückreise vom G7-Gipfel im japanischen Hiroshima mit McCarthy telefoniert. Der Republikaner wertete das Gespräch als «produktiv».