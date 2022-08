Italienisches Weingut stellt die Produktion von «Hitler-Wein» nächstes Jahr ein

Die öffentlichen Kontroversen um die Diktatoren-Weine seien nicht der einzige Grund für ihr Verschwinden vom Markt, erklärt Lunardelli. «Wir haben sogar Todesdrohungen erhalten, weil wir für die Präsenz von Nazis in Norditalien verantwortlich gemacht werden.» Dabei sollen die Flaschen Lunardelli zufolge gar keine politische Propaganda sein. Auch auf der Website des Unternehmens distanziert sich der Geschäftsführer von rechtem oder linken Gedankengut. «Wir lehnen jegliche Art von politischer Propaganda ab».

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Wie die Ukraine die Russen militärstrategisch in eine Falle lockte

Ich habe einen Tag lang versucht, so viel wie Winston Churchill zu trinken. So war's

«Ich habe so eine Freude!» – Kambundji wird Europameisterin über 200 m

Warum Veganer so nerven

Der erste komplett in Russland entwickelte «Macbook-Killer» lässt tief blicken

Wende in der Zinswende: Spinnen die Finanzmärkte völlig?

Diese Spinnen sind giftig und so hältst du sie von deiner Wohnung fern

Daria Dugina getötet – Russische Medien schwören Rache: «Kiew wird beben»

Wer tötete die Tochter von Putins Chefstrategen? Nach dem Attentat reagieren russische Politiker und Medien erzürnt – und fordern Vergeltung.

Der Tod der Tochter des russischen Ideologen Alexander Dugin bei einer Autoexplosion in der Nähe von Moskau hat in Russland eine Welle der Empörung losgetreten – und sorgt offenbar für Rachegedanken. Nachdem unter anderem der Anführer der Separatistenhochburg Donezk, Denis Puschilin, die Ukraine beschuldigt hatte, für das Attentat an Daria Dugina verantwortlich zu sein, hetzen nun auch russische Medien gegen das Land. Allen voran der TV-Sender, bei dem Alexander Dugin Chefredakteur ist.