Klage abgelehnt: Flughafen Mailand darf Silvio Berlusconi heissen

Wegen seiner vielen Affären und Skandale gibt es in Italien bis heute Streit, wie an den viermaligen Ministerpräsidenten erinnert werden soll.

Der Bau- und Medienunternehmer Berlusconi, der in den 1990ern eine eigene Partei gründete und in die Politik wechselte, war im Juni 2023 im Alter von 86 Jahren gestorben. Der gebürtige Mailänder gilt international als einer der ersten erfolgreichen Rechtspopulisten, an dem sich viele andere ein Vorbild nahmen.

Schreckmoment für 249 Passagiere: Triebwerk von Langstrecken-Flugzeug gerät in Brand

Am Sonntag musste ein Flugzeug der Hainan Airlines mit 249 Passagieren kurz nach dem Start in Rom in Richtung Shenzen umkehren. Dies, weil das Triebwerk der Maschine in Brand geraten war.