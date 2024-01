Orte, Italien, 31. Januar 2024. Bild: keystone

Bauernproteste auch in Italien – Salvini gibt EU Schuld

Mehrere Hundert Bauern haben am Mittwoch auch in Italien gegen die europäische Agrarpolitik und für den Erhalt von staatlichen Subventionen demonstriert. In verschiedenen Regionen des Landes behinderten sie mit Traktoren den Strassenverkehr.

An manchen Orten wurden Strassen auch komplett blockiert. Betroffen waren unter anderem die Regionen Toskana, Lombardei und Kalabrien. Auch auf der Mittelmeerinsel Sardinien kam es zu Protesten.

Der stellvertretende Ministerpräsident Matteo Salvini von der rechten Regierungspartei Lega machte die EU-Kommission in Brüssel für die Proteste verantwortlich. «Die Traktoren, die in ganz Europa auf den Strassen unterwegs sind, haben Probleme mit der derzeitigen Europäischen Kommission», sagte der Verkehrsminister nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa. Die Agrarpolitik der Kommission unter Leitung der deutschen Präsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete er als «katastrophal». (sda/awp/dpa)