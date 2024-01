Zusammenstösse und Verletzte bei antiisraelischem Protest in Italien

Mehr «International»

Bei einem antiisraelischem Protest in Italien ist es zu teils schweren Zusammenstössen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete, wurden einige Protestierende sowie Polizisten bei den chaotischen Szenen am Samstag in der norditalienischen Stadt Vicenza verletzt. Die Demonstranten warfen Feuerwerkskörper und Rauchbomben in Richtung der Polizisten und setzten Plastikschlagstöcke ein. Die Einsatzkräfte reagierten mit dem Einsatz von Wasserwerfern.

Bei einem antiisraelischem Protest in Vicenza ist es zu schweren Zusammenstössen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. Bild: keystone

Mehrere linke Verbände hatten zuvor zum Protest gegen die Anwesenheit von israelischen Ausstellern bei einer Schmuck- und Edelsteinmesse in Vicenza aufgerufen. Etwa 500 Menschen versammelten sich am Vormittag vor dem Messegelände mit grossen Plakaten und Spruchbändern, auf denen «Free Palestine» oder «Wir blockieren Israel» zu lesen war. Als sie versuchten, sich Zugang zum Messegelände zu verschaffen, stoppte die Polizei den Protestzug.

Die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Bild: keystone

Bei der «VicenzaOro»-Messe sind laut Webseite zwei israelische Aussteller vertreten. In einem Video eines linken Verbandes, der bei dem Protest mitwirkte, hiess es zu den Ausstellern aus Israel, dass es sich um eine inakzeptable Präsenz handele, die entschieden angefochten werden müsse. Für den Nachmittag ist Medienberichten zufolge ein weiterer Protest in der Nähe des Messegeländes geplant. (sda/dpa)