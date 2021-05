Wie die Party eines 17-Jährigen komplett ausser Kontrolle geriet

Ein digitaler Flyer auf Tiktok ging innert weniger Tage viral und löste einen riesigen Hype um die Geburtstagsparty eines 17-jährigen Schülers aus.

Der 17-jährige Adrien Lopez wollte eigentlich bloss einen unvergesslichen Geburtstag. Deshalb lud er mittels digitalem Flyer all seine Mitschüler:innen zu seiner Geburtstagsparty ein. Die Einladung, die er am Montag verschickt hatte, war ziemlich spezifisch: Zeit 19:30, Datum 22. Mai, Ort Huntington Beach. «Slide tru this Saturday we finna turn up!!!!», stand auf dem Flyer noch dazu. Auf Deutsch heisst das so viel wie: «Kommt vorbei und wir machen zusammen Party.»

Sein Freund Yahir Fernandez …