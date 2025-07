Doppelmord in Rom: Verdächtiger an Italien ausgeliefert

Die beiden Leichen – eine 28-jährige Frau aus Russland und ihr Kleinkind – waren an Pfingsten in einer Parkanlage unweit des Vatikans entdeckt worden. Der Fall sorgte für viele Schlagzeilen. Die Ermittlungen führten schliesslich zum Lebensgefährten der Frau. Die beiden sollen sich auf der Mittelmeerinsel Malta kennengelernt haben und dann nach Italien gekommen sein. Eine DNA-Probe soll klären, ob der US-Bürger der Vater des getöteten Mädchens ist. (sda/dpa)

Er soll eine Frau und ihre elf Monate alte Tochter getötet und in einem Park in Rom zurückgelassen haben – jetzt wurde der Verdächtige von Griechenland nach Italien ausgeliefert.

