30-jähriger Deutscher stirbt bei Bergtour am Gardasee

Ein 30 Jahre alter deutscher Tourist ist bei einer Bergtour in Norditalien am Gardasee tödlich verunglückt. Laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa stürzte er etwa 200 Meter in die Tiefe, als er mit drei Freunden vom Gipfel der Cima Sat abstieg – einem rund 1'200 Meter hohen Berg direkt oberhalb von Riva del Garda, das am Nordufer des Gardasees liegt. Zur Herkunft des Mannes aus Deutschland lagen zunächst keine Angaben vor.

Lebenslang für schwedischen Dschihadisten wegen Mordes an Piloten

Es war eine grauenerregende Tat der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS): Nach dem Absturz eines jordanischen Armeeflugzeugs in Syrien Ende 2014 wurde dessen Pilot Maas al-Kassasbeh in einem Käfig bei lebendigem Leibe verbrannt. In Schweden ist der Dschihadist Osama Krayem wegen seiner Beteiligung an der Tat am Donnerstag zu lebenslanger Haft verurteilt worden.