100 Personen nach Unfall an Seilbahn in Macugnaga evakuiert

Ein technischer Defekt hat die Seilbahn der Skiortschaft Macugnaga im an die Schweiz angrenzenden italienischen Aostatal zum Stillstand gebracht. An der Bergstation am Monte Moro in rund 2800 Metern Höhe prallte eine Kabine beim Einfahren offenbar mit zu hoher Geschwindigkeit gegen die Stationsbarriere.

Drei Personen erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden von einem zufällig anwesenden Arzt und einem Krankenpfleger versorgt und dann per Rettungshelikoptern ausgeflogen.

Die Seilbahn wurde gestoppt. Rund 100 Menschen, darunter auch Kinder, die sich dort aufhielten, wurden mit Helikoptern der Feuerwehr und der Finanzpolizei evakuiert.

Der Seilbahnbetreiber bestätigte einen technischen Defekt. Beim Einfahren in die Station habe die Anlage nicht korrekt abgebremst, woraufhin die Notfallsysteme ausgelöst worden seien. Grössere Schäden an der Anlage seien zunächst nicht festgestellt worden, es würden jedoch umfassende Prüfungen eingeleitet. Die Skipisten wurden vorsorglich geschlossen.

Die Seilbahn wurde 1962 errichtet und Anfang 2023 umfassend modernisiert, unter anderem mit neuen Motoren, Seilscheiben und Kabinen. Die Arbeiten kosteten rund zwei Millionen Euro und wurden überwiegend von der Region Piemont finanziert. (sda/apa)