freundlich
DE | FR
burger
International
Italien

Italien: Personen nach Unfall an Seilbahn in Macugnaga evakuiert

100 Personen nach Unfall an Seilbahn in Macugnaga evakuiert

30.12.2025, 14:1530.12.2025, 14:24

Ein technischer Defekt hat die Seilbahn der Skiortschaft Macugnaga im an die Schweiz angrenzenden italienischen Aostatal zum Stillstand gebracht. An der Bergstation am Monte Moro in rund 2800 Metern Höhe prallte eine Kabine beim Einfahren offenbar mit zu hoher Geschwindigkeit gegen die Stationsbarriere.

Drei Personen erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden von einem zufällig anwesenden Arzt und einem Krankenpfleger versorgt und dann per Rettungshelikoptern ausgeflogen.

Die Seilbahn wurde gestoppt. Rund 100 Menschen, darunter auch Kinder, die sich dort aufhielten, wurden mit Helikoptern der Feuerwehr und der Finanzpolizei evakuiert.

Der Seilbahnbetreiber bestätigte einen technischen Defekt. Beim Einfahren in die Station habe die Anlage nicht korrekt abgebremst, woraufhin die Notfallsysteme ausgelöst worden seien. Grössere Schäden an der Anlage seien zunächst nicht festgestellt worden, es würden jedoch umfassende Prüfungen eingeleitet. Die Skipisten wurden vorsorglich geschlossen.

Die Seilbahn wurde 1962 errichtet und Anfang 2023 umfassend modernisiert, unter anderem mit neuen Motoren, Seilscheiben und Kabinen. Die Arbeiten kosteten rund zwei Millionen Euro und wurden überwiegend von der Region Piemont finanziert. (sda/apa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die meisten Siege im Ski-Weltcup
1 / 29
Die meisten Siege im Ski-Weltcup

Seit 1967 werden Skirennen im Rahmen des Weltcups ausgetragen. Diesen Fahrerinnen und Fahrern gelangen mindestens 30 Siege.
quelle: keystone / gian ehrenzeller
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Skifahren bei wenig Schnee – Das sagen die Gäste
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Zugverkehr am Ärmelkanal gestört – alle Fahrten von und nach London gestrichen
Wegen Problemen mit der Oberleitung im Eurotunnel ist der Zugverkehr zwischen Grossbritannien und dem europäischen Kontinent massiv gestört. Ein Autozug war demnach durch den Stromausfall liegengeblieben, hiess es in einer Mitteilung des Betreibers für Personenzüge Eurostar.
Zur Story