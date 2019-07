International

Wie ein kleiner griechischer Flughafen zum gefährlichen Influencer-Hotspot wurde

Weisse Strände, beschauliches Mittelmeerrauschen vor dichten grünen Bergen – auf der griechischen Insel Skiathos kann man es sich gut gehen lassen. Hier am Fusse des Mitikas wachsen Wein und Oliven, ein kleines griechisches Paradies eben.

Wer nach Skiathos kommt, der kommt, um zu entspannen. Oder er ist Instagram-begeistert und will eigentlich nur zum Flughafen der Insel. Denn der Skiathos Airport ist in der Instagram-Szene mittlerweile ein beliebtes Foto-Motiv. Grund sind nicht etwa die geschmackvoll designten Wartebereiche – nein, die aussergewöhnlich kurze Landebahn ist das, was die Foto-Gierigen anlockt.

Die Landebahn des kleinen Insel-Flughafens ist gerade einmal 1628 Meter lang, und endet direkt am Meer. Das macht die Landung der Ferienflieger, die etwa aus Düsseldorf, München, Frankfurt, Graz, Wien und Zürich heranfliegen, dann durchaus schon einmal abenteuerlich.

Am Wochenende veröffentlichte der Youtube-Account «cargospotter» nun ein Video, das einem Angst und Bange machen kann. Video: YouTube/Cargospotter

Es zeigt die Landung einer British Airways-Maschine, die nur wenige Meter über die Köpfe einiger Schaulustiger im Landeanflug auf den Flughafen von Skiathos zurast.

Was machen die Menschen bloss da? Ihr ahnt es sicherlich bereits: Selfies. Aufgrund der Berichterstattung über die spektakulären Landungen am Skiathos Airport in den vergangenen Monaten kommen täglich Schaulustige zu der freizugänglichen Landebahn, um ein Foto von sich mit den landenen Fliegern zu schiessen. (greekcitytimes.com)

bild: cargospotter

Die Youtuber von «cargospotter» berichten: « Die Leute, die die Flugzeuge beobachteten, wurden durch die Luftwirbel der Maschine von der Wand gestossen.» Das ist auch im Youtube-Video zu erkennen.

Die Warnungen und Schilder der Behörden, doch bitte nicht in die Zugluft der Flieger zu geraten, ignorieren offenbar zahlreiche Touristen – und posten stolz ihre Fotos vom «verrücktesten Flughafen Europas» auf Social Media.

Ein Flughafen mit ähnlich kurzer Landebahn und ähnlich grosser Instagram-Beliebtheit findet sich auf der Karibikinsel St. Martin. Dort starb 2017 eine Neuseeländerin, als sie beim Beobachten der Flugzeuge von einem Windstrom erfasst wurde, und tödlich verunglückte.

Die Frau war mit dem Kopf gegen einen Betonblock geknallt und erlag später ihren Verletzungen im Krankenhaus. Bleibt zu hoffen, dass keiner der Foto-Begeisterten von Skiathos ein ähnliches Schicksal ereilt.

