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Feuer in dominikanischem Strandhotel: Italienerin stirbt

Feuer in dominikanischem Strandhotel: Italienerin stirbt

20.06.2026, 08:4820.06.2026, 09:00

Bei einem Brand in einem Strandhotel in der Dominikanischen Republik ist eine italienische Touristin ums Leben gekommen. Das berichteten dominikanische und italienische Medien unter Berufung auf Behörden. Nach Angaben der dominikanischen Katastrophenschutzbehörde COE wurden rund 1'700 Gäste des Hotels in der Stadt Bayahíbe in Sicherheit gebracht.

Video: watson/X

Die Nationalitäten der betroffenen Touristen wurden offiziell nicht bekanntgegeben. Medienberichten zufolge hielten sich unter anderem Gäste aus Italien, Frankreich und Argentinien in dem Hotel auf. Die Italienerin soll durch eine Rauchvergiftung gestorben sein.

Was noch bekannt ist

Wegen der Baumaterialien und der Winde habe sich das Feuer rasch ausgebreitet, erklärte der Leiter der Katastrophenschutzbehörde, Juan Manuel Méndez. Die Brandursache sei zunächst unklar. Mindestens zehn Personen mussten laut der Zeitung «Listín Diario» medizinisch versorgt werden.

Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen stundenlang. In Videos war zu sehen, wie Flammen einen Teil der Hoteleinrichtungen sowie Strohschirme am Strand vernichteten und riesige schwarze Rauchwolken aufstiegen.

2025 besuchten 11,7 Millionen Urlauber die Strände und Kulturstätten der Dominikanischen Republik. Im April 2025 kam es zu einer Katastrophe mit 235 Toten, als das Dach einer Diskothek in der Hauptstadt Santo Domingo einstürzte. (hkl/sda/dpa)

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