Kardinäle aus Valencia und Nairobi kommen nicht zur Konklave

Das Konklave beginnt am Mittwoch in der Sixtinischen Kapelle. Bild: EPA

Der Vatikan hat die zwei Kardinäle benannt, die nicht am Konklave zur Wahl des neuen Papstes teilnehmen werden: der ehemalige Erzbischof von Valencia, der Spanier Antonio Cañizares, und der frühere Erzbischof von Kenias Hauptstadt Nairobi, John Njue.

Cañizares hatte bereits vor einer Woche angekündigt, aus gesundheitlichen Gründen nicht zu kommen. Für die Abwesenheit des Kenianers nannte der Vatikan keine Gründe. Beide sind 79 Jahre alt – hätten also gerade noch mitwählen dürfen.

Schwarzer Rauch und weisser Rauch

Das Konklave beginnt am Mittwoch in der Sixtinischen Kapelle. Insgesamt sind 135 Kardinäle, die jünger als 80 Jahre alt sind, wahlberechtigt. Nach aktuellem Stand werden 133 auch ins Konklave einziehen. Bis auf vier Kardinäle sind nach Angaben des Heiligen Stuhls auch alle schon in Rom.

Am Freitag wurde auf dem Dach der Sixtinischen Kapelle der Schornstein installiert. Über diesen Kamin wird das Ergebnis der Wahl öffentlich gemacht: Schwarzer Rauch bedeutet, dass noch kein neuer Papst gewählt ist; weisser Rauch heisst, dass sich die Kardinäle mit Zweidrittelmehrheit auf einen neuen Pontifex geeinigt haben. (sda/dpa)