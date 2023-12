Italien: Rentnerin erhält 15'000-Euro-Wasserrechnung – und landet auf der Intensivstation

Mehr «International»

Eine völlig übertriebene Wasserrechnung hat eine 88 Jahre alte Italienerin auf die Intensivstation gebracht. Die alte Dame aus der Gemeinde Camporosso an der italienischen Riviera bekam von ihrem Wasserversorger eine Rechnung über 15 339 Euro zugeschickt, wie die lokale Tageszeitung «Il Secolo XIX» am Donnerstagabend berichtete. Die Hälfte des Geldes wurde von ihrer Bank bereits überwiesen, weil sie eine Einzugsermächtigung erteilt hatte. Dies versetzte die 88-Jährige so sehr in Aufregung, dass sie nun im Krankenhaus von Sanremo auf der Intensivstation liegt.

Eigentlich hätte die Rentnerin für den Zeitraum von August bis Oktober nur 65 Euro zahlen müssen. Vermutet wird, dass der Irrtum auf einen fehlerhaften Zähler oder einen Fehler bei der Ablesung zurückzuführen ist. Der Wasserversorger Iren entschuldigte sich bereits bei der Familie. «Es tut uns sehr leid, was der Dame passiert ist», heisst es in einem Schreiben. «Sollte sich herausstellen, dass der Irrtum auf Iren zurückzuführen ist, muss sie überhaupt nichts zahlen.» Auf jeden Fall soll sie den zuviel gezahlten Betrag zurückbekommen. (sda/dpa)