International

Italien

Gerettete auf Schiff «Gregoretti» dürfen in Italien an Land



Bild: AP

Gerettete auf Schiff «Gregoretti» dürfen in Italien an Land

Der italienische Innenminister Salvini will über hundert gerettete Migranten an Land lassen, die seit Tagen an Bord des Schiffs «Gregoretti» ausharren. Deutschland, Portugal, Luxemburg, Frankreich und Irland hätten sich bereit erklärt, die Menschen aufzunehmen.

Dies gab Matteo Salvini am Mittwoch auf Facebook bekannt.

Auf EU-Ebene kann von einer Lösung allerdings nicht die Rede sein: In den vergangenen Monaten ist es fast zur Regel geworden, dass gerettete Migranten und Flüchtlinge erst in Italien an Land gehen dürfen, wenn sich andere Länder nach teils langwierigen Verhandlungen für ihre Aufnahme bereit erklären. Eine langfristige Lösung für die Verteilung von Bootsflüchtlingen ist nicht in Sicht.

Salvini gab die Zahl der Menschen, welche die «Gregoretti» nun verlassen können, mit 116 an. Die Küstenwache sprach von 115. (mim/sda/dpa)

Rechtspopulisten in Europa Salvinis Rede über Sea-Watch sorgt für Aufregung Das könnte dich auch interessieren: Wohin ist denn eigentlich die Hitzewelle verschwunden? Nun, die Antwort ist beunruhigend Link zum Artikel Gewalt und Krankheiten – die Bewohner der ersten Steinzeit-Stadt lebten gefährlich Link zum Artikel Ab heute lebt die Welt auf Ökopump – und diese Länder sind die grössten Umweltsünder Link zum Artikel ARD-Moderatorin lästert über «Fortnite»-Spieler und erntet Shitstorm – nun wehrt sie sich Link zum Artikel

Abonniere unseren Newsletter