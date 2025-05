«Duce»-Enkelin Alessandra Mussolini tritt der rechten Lega bei

Alessandra und Rachele haben den gleichen Vater, nämlich Mussolinis vierten Sohn, den 2006 verstorbenen Pianisten Romano Mussolini. Rachele, die den Vornamen ihrer Grossmutter, Benito Mussolinis Ehefrau trägt, ist die Tochter von Romano Mussolinis zweiter Gattin Carla Puccini. Gemeinsam ist den Halbschwestern, dass sie stolz sind, den Namen des faschistischen Machthabers (1883-1945) zu tragen. «Ich will die Erinnerung an meinen Grossvater wach halten», lautet Alessandra Mussolinis Mantra. (dab/sda/apa)

Rachele Mussolini, die Schwester von Alessandra, ist ebenfalls in der Politik. Bild: www.imago-images.de

Auch Alessandra Mussolinis Halbschwester Rachele ist in der Politik. Die 50-jährige Rachele Mussolini, die auf der Kandidatenliste der rechten Partei Brüder Italiens (Fratelli d'Italia/FdI) von Regierungschefin Giorgia Meloni zur römischen Stadträtin gewählt wurde, wechselte im vergangenen September zur Forza Italia, die im Jahr 1994 vom 2023 verstorbenen Ex-Premier Silvio Berlusconi gegründet worden war.

Alessandra Mussolini ist die Tochter des «Duce»-Sohns Romano Mussolini und dessen erster Frau Maria Scicolone, der Schwester von Filmstar Sophia Loren. Sie blickt auf eine lange politische Karriere zurück, die sie 1992 mit der Wahl zur Abgeordneten in Rom begann. Von 1992 bis 2004 sowie von 2008 bis 2013 gehörte sie der italienischen Abgeordnetenkammer, anschliessend bis 2014 dem Senat an. 2019 wurde sie ins Europäische Parlament gewählt. Bei den EU-Parlamentswahlen 2024 verfehlte sie die Wiederwahl.

Mussolini wird in den kommenden Tagen Salvini treffen, um den Wechsel formal zu besiegeln, teilte die Lega am Dienstag mit.

Die frühere italienische Europaabgeordnete und Diktatorenenkelin Alessandra Mussolini wechselt die Partei innerhalb der in Rom regierenden Mitte-Rechts-Koalition. Die 62-jährige Römerin hat die rechtskonservative Forza Italia verlassen, um sich der rechten Lega von Vizepremier Matteo Salvini anzuschliessen.

