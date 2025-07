Vierfach Mörder in Idaho zu lebenslanger Haft verurteilt

Bryan Kohberger hat im 2022 vier junge Studenten in Idaho ermordet. Bild: keystone

Vierfachmörder in Idaho zu lebenslanger Haft verurteilt

Vor fast vier Jahren hat Bryan Kohberger vier Studenten in Idaho erstochen. Nun wurde der 30-Jährige verurteilt.

Im November 2022 erstach Bryan Kohberger vier College-Studenten in Idaho. Wenige Monate darauf, im Dezember 2022, wurde er festgenommen. Seither sass der ehemalige Kriminologie-Doktorand in Untersuchungshaft.

Während dieser hatte Kohberger fast drei Jahre lang seine Unschuld beteuert. Bis vor einigen Wochen, als er aus dem Nichts einen «Plea-Deal» mit der Staatsanwaltschaft einging und die Morde gestand. Um der Todesstrafe zu entgehen.

Am gestrigen Mittwoch kam es nun zum Gerichtsprozess gegen Kohberger und entsprechend der Urteilsverkündung. Viermal lebenslänglich, lautete das Urteil. Einmal lebenslängliche Haft für jeden Mord. Zusätzlich 10 Jahre für den Einbruch in das Haus, in dem die Studierenden wohnten. Zusätzlich muss er 200'000 US-Dollar Entschädigung an die Familien der Opfer bezahlen.

Für Angehörige war der Prozess sehr emotional aufwühlend. Bild: keystone

Kohberger schwieg kurz vor der Urteilsverkündung und blieb ganz still. Auf die Frage des Gerichts, ob er sich sich dazu äussern wolle, was ihn zum Vierfachmord bewegt hatte, sagte der 30-Jährige nur: «I respectfully decline.» («Mit Respekt, ich lehne ab»).

Kohberger verzichtete auf sein Recht auf Berufung. Somit ist der Prozess gegen den Vierfachmörder von Idaho nach knapp drei Jahren abgeschlossen. Das Urteil ist somit rechtskräftig. Auf die Frage, wieso Kohberger die Morde begangen hat, gibt es für die Angehörigen weiterhin keine Antwort.

Freunde und Familie der jungen Opfer waren anwesend. Sie schilderten ein weiteres Mal unter Tränen, was in der Novembernacht geschah. Und nahmen einander schützend in die Arme. (nib)