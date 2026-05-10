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Lignano ergreift wieder Massnahmen gegen Pfingst-Exzesse

Lignano ergreift wieder Massnahmen gegen Pfingst-Exzesse «Tutto Gas»

10.05.2026, 15:2210.05.2026, 15:22

Der bei Touristen beliebte nordostitalienische Badeort Lignano Sabbiadoro will Massnahmen gegen Exzesse junger Besuchenden während des Pfingstwochenendes ergreifen. Die Feiern am Pfingstwochenende sind auch als «Tutto Gas» bekannt.

View of the beach with parasols and sun loungers, Lignano Sabbiadoro, Udine, Adriatic Coast, Italy, Europe
Der Strand in Lignano.Bild: imageBROKER RF

Das Sicherheitskonzept sieht eine deutliche Verstärkung der Einsatzkräfte von Polizei und Carabinieri vor. Bereits am kommenden Wochenende sollen mehr Kontroll- und Vorbeugungsmassnahmen umgesetzt werden.

Zusätzlich werden private Sicherheitskräfte und Sicherheitsdienste in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in stark frequentierten Bereichen eingesetzt. Diese sollen in direkter Verbindung zu den Einsatzkräften vor Ort stehen.

Die ersten Frühjahrswochenenden zeigten bereits einen deutlichen Anstieg der Besucherzahlen um rund zwölf Prozent, mit Spitzenwerten von bis zu 100'000 Touristen an einem einzelnen Wochenende.

Verkehrsüberwachung wird verstärkt

Auch die Verkehrsüberwachung wird verstärkt, insbesondere entlang der Hauptverkehrsachsen während der Wochenenden. Während der Pfingstfeierlichkeiten plant die Gemeinde frühere Sperrstunden für Lokale, Einschränkungen beim Verkauf und Konsum von alkoholischen Getränken zu bestimmten Zeiten sowie eine Begrenzung der erlaubten Lautstärke von Musik.

Über 80'000 Touristen werden zu Pfingsten in Lignano erwartet. In den vergangenen Jahren war es wiederholt zu Problemen wegen Alkoholexzessen gekommen. (hkl/sda/apa)

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