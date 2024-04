Wer für einen Tag nach Venedig reisen möchte, muss bald eine 5-Euro-Gebühr bezahlen. Bild: Shutterstock

Du willst diesen Sommer nach Venedig reisen? Dann musst du extra Eintritt bezahlen

Mehr «International»

Venedig wird zum Museum: Zwischen dem 25. April und 5. Mai müssen Tagesausflüger erstmals eine Eintrittsgebühr von 5 Euro bezahlen. Das Ticket muss online gelöst werden, Kinder unter 14 sowie Reisende, die in Venedig übernachten, sind von der Gebühr befreit. Wer ohne Ticket einreise, riskiert eine Busse zwischen 50 und 300 Euro.

Mit der Massnahme möchte die italienische Stadt den Massentourismus bändigen. In der Hochsaison besuchen an nur einem Tag mehr als 100'000 Menschen die Stadt – das sind doppelt so viele Gäste wie Einwohner.

Doch kann ein 5-Euro-Ticket den Massentourismus wirklich eindämmen?

Der römische Soziologe Marco D’Eramo, der sich seit langem mit dem Phänomen Tourismus auseinandersetzt, geht nicht davon aus, dass die Massnahme etwas bewirken wird. «Der Eintritt von fünf Euro ist bedeutungslos, ein Trinkgeld, das die Leute sicher nicht abschrecken wird», sagt er gegenüber SRF.

«Um Leute abzuschrecken, müsste man eine viel höhere Eintrittsgebühr verlangen. 500 Euro etwa hätten einen Effekt.» Marco D'Eramo

Trotzdem habe die Gebühr eine ganz starke symbolische Bedeutung, denn Venedig werde damit definitiv und offiziell zum Museum, so D'Eramo. In der Stadt findet man ausser Touristinnen und Touristen kaum noch etwas. Lebensmittelgeschäfte. Coiffeurgeschäfte, Klempner und Kinos sucht man beinahe vergebens. Der Soziologe sagt: «Alles ist auf den Tourismus ausgerichtet – ein Museum eben.»

Das ist sonst noch geplant

Doch das Geld soll schlussendlich den Bewohnerinnen und Bewohner zugutekommen. Die Stadt verspricht sich mit der Gebühr Einnahmen von 13 Millionen Euro. Mit dem Betrag sollen die Müllabgaben gesenkt werden – und Umweltprojekte gefördert werden. Kritikerinnen und Kritiker sind aber skeptisch, ob diese Rechnung tatsächlich aufgeht.

Die Gebühr ist nur eine von mehreren Plänen, welche die Tourismusströme eindämmen sollen. Ab dem 1. Juni dürfen Reiseführer keine Gruppen mit mehr als 25 Personen durch die Stadt führen. Zudem sollen das Anhalten auf Brücken oder in engen Gassen verboten werden.

Weitere Tourismusregeln in Italien: Darum entscheidet bald deine Autonummer darüber, wann du nach Portofino darfst

(cst)