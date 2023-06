Darum entscheidet bald deine Autonummer darüber, wann du nach Portofino darfst

Mehr «International»

Alle wollen nach Italien diesen Sommer.

Der Touristen-Magnet rechnet mit über 60 Millionen Besucherinnen und Besucher aus dem Ausland. An besonders beliebten Orten müssen diese aus Angst vor einem Kollaps deshalb mit strengeren Regulierungen rechnen.

Strandbesuch mit Anmeldung

So müssen sich die Touristen beispielsweise für den Strandbesuch anmelden, weil es während der letzten paar Sommer immer wieder zu einem Gedränge kam und Unmengen Müll liegen gelassen wurden. Auf Sardinien dürfen deshalb nur noch 1500 Personen pro Tag an den Strand. Am sardinischen Strand «La Pelosa» werden zudem 3.50 Euro Eintritt verlangt und das Muschelsammeln sowie die Benutzung von Shampoo und Duschgel ist untersagt. An anderen Stränden muss der Zutritt zum Strand 72 Stunden im Voraus via App gebucht werden.

Ist halt wirklich noch schön dort. Bild: gettyimages

Verkehrsbeschränkung Amalfiküste

Besonders viele Touristen zieht es an die malerische Amalfiküste. Dort und in anderen beliebten Regionen müssen die Besucher mit Verkehrsbeschränkungen rechnen. Ob und wann man fahren darf, bestimmt das Nummernschild: Wer eine gerade Endziffer hat, darf an Tagen mit gerader Nummer tagsüber nicht die eingeschränkte Strecke fahren. Das Gleiche gilt für ungerade Endziffern an ungeraden Tagen. An allen Wochenenden zwischen Mitte Juni und Mitte September bleibt die Strecke zwischen Vietri sul Mare und Positano komplett gesperrt.

Bettenobergrenze im Südtirol

Im Südtirol gilt während der Sommermonate eine Bettenobergrenze: Wer eine neue Unterkunft anbieten möchte, muss warten, bis eine andere schliesst. Und auch hier wird gegen den starken Verkehr vorgegangen, indem man den Pragser Wildsee und die Seiser Alm nur mit öffentlichen Verkehrsmittel erreichen kann.

(anb)