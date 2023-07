Die Polizei identifizierte die Männer anhand des Videos. Nach einer Beschwerde der regionalen Gesundheitsbehörde kündigte die Polizei rechtliches Vorgehen gegen die beiden an. «Ich bin ein Idiot, das hätte ich nicht tun sollen», sagte einer der Männer der Lokalzeitung «Il Resto del Carlino». (saw/sda/afp)

10 Sekunden Grabschen ist okay – Urteil in Italien sorgt für Riesen-Aufschrei

Die Männer filmten daraufhin die Ankunft des Krankenwagens, der sie in die nahegelegene Küstenstadt Riccione im Nordosten Italiens brachte. Dort verbrachten die beiden nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa kurze Zeit in der Unfall- und Notaufnahme.

Das Video, das die 19 und 20 Jahre alten Männer in den verbreiteten, wurde am Sonntag gedreht. Zu Beginn sagt einer der beiden darin: «Wir haben uns mitten auf dem Land verlaufen und jetzt lösen wir das Problem.» Einer kontaktiert daraufhin den Rettungsdienst und sagt, sein Freund sei ohnmächtig geworden. Der andere liegt währenddessen auf einer Bank und unterdrückt das Lachen.

Zwei italienische Männer haben ein Video von einer vorgetäuschten Krankheit und ihrer darauffolgenden Fahrt im Krankenwagen in den Onlinenetzwerken geteilt. Gegen die beiden würden nun rechtliche Schritte eingeleitet, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Tiktok-Video der beiden unter dem Namen «Wenn du auf dem Land unterwegs bist und es keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt» erreichte innerhalb eines Tages 50'000 Aufrufe.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

«Die Zarin krault ihm die Eier»: Der Mord am gottlosen Scharlatan Rasputin

Minsk: Wagner-Kämpfer nun in Belarus und bilden Truppen aus ++ Getreideabkommen vor Aus

Wo der Wille liegt: So prägt die Moral die Gegenoffensive in der Ukraine

Hollywood steht still – alles, was du zum Schauspieler-Streik wissen musst

«Rex Heuermann ist ein Dämon» – Verdächtiger über 10 Jahre nach Gilgo-Beach-Morden gefasst

Mehr als zehn Jahre nach dem grausigen Fund von insgesamt elf Leichen auf der New Yorker Insel Long Island ist ein Verdächtiger festgenommen und angeklagt worden. Dem 59-jährige Rex Heuermann wird der Mord an mindestens drei Prostituierten zur Last gelegt.