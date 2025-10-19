wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Japan

Sanae Takaichi: In Japan könnte erstmals Frau Regierungschefin werden

In Japan könnte erstmals Frau Regierungschefin werden

19.10.2025, 11:1719.10.2025, 11:17

Die in Japan regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) soll Medienberichten zufolge am Montag einen neuen Koalitionsvertrag unterzeichnen. Dies mit dem Ziel, dass Parteichefin Sanae Takaichi die erste Regierungschefin des Landes werden kann.

epa12429504 The newly-elected leader of Japan&#039;s ruling Liberal Democratic Party (LDP) Sanae Takaichi attends a press conference held following the LDP presidential election in Tokyo, Japan, 04 Oc ...
Sanae Takaichi könnte in Japan Geschichte schreiben.Bild: keystone

Die als nationalistische Hardlinerin geltende Takaichi und der Vorsitzende der rechtsgerichteten Oppositionspartei JIP, Hirofumi Yoshimura, würden am Montag eine Koalitionsvereinbarung unterzeichnen, berichtete «Kyodo News» am Sonntag unter Berufung auf namentlich nicht genannte hochrangige Vertreter beider Parteien.

Auch die Zeitung «Yomiuri Shimbun» berichtete unter Berufung auf nicht näher benannte Parteikreise, Takaichi und Yoshimura würden «nach den Gesprächen am Montag wahrscheinlich eine Koalitionsvereinbarung unterzeichnen».

Takaichi war Anfang des Monats zur Vorsitzenden ihrer Partei gewählt worden. Ihr Vorhaben, Premierministerin zu werden, scheiterte jedoch zunächst am Zusammenbruch der Regierungskoalition.

Zuvor hatte die Komeito-Partei nach 26 Jahren Koalition mit der LPD die Regierung verlassen und Japan in eine politische Krise gestürzt. Als Grund gab der langjährige Junior-Koalitionspartner an, dass Takaichi unter anderem in Bezug auf jüngste Korruptionsskandale in ihrer Partei keine befriedigenden Antworten geliefert habe. Seitdem versucht die LDP, eine neue Koalition auf die Beine zu stellen.

Zahlreiche Regierungswechsel

Der zersplitterten Opposition ist es bisher nicht gelungen, einen Kandidaten für das Amt des Regierungschefs aufzustellen. Eine Koalition zwischen LDP und JIP könnte nun am Montag doch noch zur Wahl Takaichis als Regierungschefin führen. Es wäre der fünfte Wechsel an der Regierungsspitze binnen fünf Jahren.

Die LDP ist stärkste Kraft im japanischen Parlament, sie regiert Japan seit Jahrzehnten fast ununterbrochen. Allerdings verliert die Partei zunehmend an Rückhalt – zur Bildung einer Regierungsmehrheit ist sie daher auf andere Parteien angewiesen.

Der bisherige LDP-Vorsitzende Shigeru Ishiba hatte Anfang September seinen Rücktritt bekannt gegeben. Da der Vorsitzende der Regierungspartei in Japan traditionell auch Ministerpräsident ist, machte Ishiba mit seinem Rücktritt als Parteichef auch den Weg für einen neuen Regierungschef frei. (dab/sda/afp)

Mehr aus Japan:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Die grosse Angst vor einem Mega-Crash
2
«Unmenschlich, aber legal» – so leiden Buschauffeure in der Schweiz
3
So viel Geld haben die USA dank Zöllen auf Schweizer Waren eingenommen
4
Mann bedroht Ukrainer im Zug in Bern: «Raus hier, bevor dein Kind verletzt wird!»
5
Wer programmieren kann, ist im Vorteil: So viel verdienen IT-Fachkräfte in der Schweiz
Meistkommentiert
1
Wir suchen ... imfall: Das Bünzli-Wort 2025
2
Kopftuch ist in der Öffentlichkeit okay, aber nicht an Schulen
3
Die Europafreunde geben in der FDP den Tarif durch
4
«Das crazy» ist das Jugendwort des Jahres! Und das bedeutet es
5
Healing for f*cking
Meistgeteilt
1
Hamas widerspricht US-Vorwürfen zu geplantem Angriff +++ Weitere Leiche identifiziert
2
80'000 neue Sittenwächter für Kopftuch-Kontrollen in Teheran
3
Russland und Ukraine setzen Drohnenkrieg fort – zahlreiche gegenseitige Abschüsse
4
USA sollen in Kolumbien Fischer getötet haben +++ China wirft USA Cyberangriffe vor
5
Verstappen in USA trotz Anfängerfehler auf Pole +++ Rune erleidet Horrorverletzung
Bier und Cola werden in Deutschland teurer
Sechs der zehn meistgetrunkenen Biermarken sind aktuell oder in den kommenden Monaten von Preiserhöhungen der Grossbrauereien betroffen. Zu diesem Schluss kommt eine Analyse des Getränkemarktfachmagazins «Inside».
Zur Story