wechselnd bewölkt12°
DE | FR
burger
Sport
Kampfsport

Sumo ringt in London um Aufmerksamkeit – Japans Sport geht es schlecht

Sumo wrestlers walk down the street in London, ahead of the second day of the Grand Sumo Tournament at the Royal Albert Hall on Thursday Oct. 16, 2025. ( Jordan Pettitt/PA via AP) Britain Grand Sumo
Zwei Sumo-Ringer beim Sightseeing.Bild: keystone

Big Ben statt Big in Japan – Sumo ringt in London um Aufmerksamkeit

Big in Japan? Das war einmal. Mit der Popularität des Sumo-Ringens geht es in der Heimat bergab. Eine Welttournee soll den Traditionssport wiederbeleben und für Nachwuchs sorgen.
17.10.2025, 14:1917.10.2025, 14:19
Ralf Meile
Ralf Meile

Touristen sorgen in London eher selten für Aufsehen. Doch wenn rund 120 schwergewichtige Sumo-Ringer in traditionellen Gewändern durch die englische Hauptstadt wandeln, bleibt das nicht unbemerkt.

Sumo: London tournament Sumo wrestlers, including yokozuna Onosato 2nd from L, back row, pose alongside the River Thames in London, with the Houses of Parliament and Big Ben in the background, on Oct. ...
Gruppenbild an der Themse vor dem Parlamentsgebäude und Big Ben.Bild: www.imago-images.de

Sumoringer posieren neben berühmten roten Telefonzellen, neben einem Doppeldeckerbus, bei der Tower Bridge oder mit Big Ben im Blick. Die Sportler sind nicht weniger interessiert an den Sehenswürdigkeiten wie die etwa 20 Millionen anderen Reisenden, die Jahr für Jahr London besuchen.

Selbst Londons Bürgermeister Sadiq Khan teilte einen Schnappschuss der berühmten Gäste: Drei Ringer, die die Stadt mit Mietvelos erkunden. «Das ist der Beweis, dass Velofahren in London für jedermann ist, sogar für Sumo-Champions», schrieb der Politiker.

Verkrustete Strukturen

Doch die Sumo-Ringer sind nicht nur zum Sightseeing gekommen. In der Royal Albert Hall findet noch bis am Sonntag ein grosses Turnier statt. Sumo will internationaler werden, denn in Japan steckt der Traditionssport in der Krise.

Daieisho, Abi, Wakamotoharu und Takanosho laufen wie die Beatles über die Abbey Road.

«Man nimmt, was man noch kriegen kann», bilanzierte kürzlich die NZZ, als sie über das mangelnde Interesse der Jugend berichtete. Die Sumoställe hätten so wenige Bewerber gehabt, dass sie kaum einen Ringer ablehnen konnten, um ihren Betrieb aufrecht zu erhalten.

Das Leben hat sich gewandelt, Sumo ist mit veralteten Strukturen stehen geblieben. Eine Karriere als Sumoringer gilt vielen Jungen nicht mehr als erstrebenswert. Zu gross sind die Entbehrungen auf dem Weg nach oben. Sumoringer leben und trainieren in streng hierarchisch organisierten Gruppen, Ställe genannt, wo sie teilweise auf dem Küchenboden schlafen müssen.

Sumo: London tournament Sumo grand champions Onosato L and Hoshoryu share a hotdog while sightseeing in London on Oct. 14, 2025, as about 120 sumo wrestlers are set to take part in a five-day local to ...
Neben einem Doppeldeckerbus beisst Onosato in einen Hotdog, den ihm Kollege Hoshoryu offeriert.Bild: www.imago-images.de

Heute dominieren Mongolen

An der Spitze ihrer Sportart wurden die Japaner längst abgelöst. Von den acht Sumoringern, die seit der Jahrtausendwende in den höchsten Rang eines Yokozuna befördert wurden, stammten sechs aus der Mongolei, nur zwei waren Einheimische. Immerhin ist einer davon, Onosato, noch aktiv, der zweite aktive Yokozuna ist mit Hoshoryu ein Mongole.

Sumo: London tournament Sumo wrestlers Fujinokawa L and Hakuoho visit Stamford Bridge, the home of Premier League football club Chelsea, in London on Oct. 16, 2025, as the five-day Grand Sumo Tourname ...
Die neue Innenverteidigung von Chelsea: Fujinokawa (links) und Hakuoho.Bild: www.imago-images.de

Das Turnier in London soll ein erster Schritt hin zur Internationalisierung des Sports sein. Im kommenden Sommer wird der Tross nach Paris reisen. Sumoringer auf dem Eiffelturm und vor dem Arc de Triomphe – auch diese Bilder werden um die Welt gehen. Ob sie dazu beitragen können, die Nachwuchssorgen des Sports zu lindern, ist allerdings offen.

Sumo wrestlers, called rikishi, prepare for their bouth on the dohyo, the sacred sumo wrestling ring, during The Grand Sumo Tournament at the Royal Albert Hall in London, Wednesday, Oct. 15, 2025.(AP ...
Der Dohyo in der Royal Albert Hall.Bild: keystone

Der legendäre Akebono war der erste ausländische Yokozuna:

Akebono ist tot – Japan trauert um einen ganz besonderen Sumo-Star
Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Fussball-Stars als Sumo-Ringer
1 / 13
Fussball-Stars als Sumo-Ringer
Diese Werke stammen von Fulvio Obregon, der Fussballstars so gemästet hat, dass sie kugelrund wie ein Ball sind.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieses japanische Museum bereitet dich auf Extremsituationen vor
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
8 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
8
Meistgelesen
1
Diese Berufsgruppe macht im Kanton Zürich fast 10 Prozent der Arbeitslosen aus
2
Alliance Swisspass dementiert Berichte über Halbtax-Aus – das musst du jetzt wissen
3
Erkennst du die KI-Fotos? Wer weniger als 6 von 9 erkennt, muss in die Fake-News-Nachhilfe
4
Thank God it's Dienstag – hier gibt es Fails in Hülle und Fülle
5
Trump äussert sich über Meloni mit sexistischem Kommentar
Meistkommentiert
1
Umfrage zeigt: Dienstpflicht könnte durchkommen – und spaltet die Geschlechter
2
Die grosse Angst vor einem Mega-Crash
3
Picdump 161 – Er is niets beters dan veel memes
4
«Unmenschlich, aber legal» – so leiden Buschauffeure in der Schweiz
5
Die Hamas drängt in Gaza zurück an die Macht – und bringt Trumps Plan bereits ins Wanken
Meistgeteilt
1
Ungarn sichert Putin Straffreiheit zu +++ Ukrainische Angriffe auf Krim und Sotschi
2
Letzte weibliche Hamas-Geisel unter grosser Anteilnahme beigesetzt
3
Hochpreisinsel Schweiz: Temu, Shein und Co. stossen die nächste Billig-Welle an
4
Noch vieles offen in Europa – WM-Quali in Nord- und Mittelamerika wird zum Krimi
5
Lugano – Lausanne wird nicht wiederholt +++ YB-Frauen im Europa Cup gegen Sparta Prag
Black Power: Zwei Fäuste und die berühmteste Siegerehrung der Olympischen Spiele
16. Oktober 1968: Die Siegerehrung über 200 m bei den Olympischen Spielen in Mexiko wird mit Spannung erwartet. Was werden Tommie Smith und John Carlos machen? Als sie einlaufen ist definitiv klar: Hier wird etwas Spezielles geschehen.
Als 200-m-Sieger Tommie Smith (USA), Landsmann John Carlos (Bronze) und der Australier Peter Norman (Silber) zur Siegerehrung das Olympiastadion von Mexiko City betreten ist allen klar: Das wird keine gewöhnliche Siegerehrung.
Zur Story