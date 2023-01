Um Unfälle zu verhindern, informieren Medien alljährlich über Tipps für den Notfall. Experten raten, die Reisklösse vor dem Verzehr in mundgerechte Stücke zu schneiden und langsam zu kauen. Der Hals solle vor dem Schlucken zum Beispiel mit Tee befeuchtet werden. (sda/dpa)

Jedes Jahr aufs Neue verschlucken sich – meist ältere – Japaner an den traditionell zu Neujahr gereichten O-Mochi, klebrigen Klössen aus gestampftem Reis. Obgleich jeder im Land die Gefahr kennt und es immer wieder tödliche Erstickungsanfälle gibt, will kaum einer zum Neujahrsfest auf O-Mochi verzichten.

In Japan sind während der Neujahrsfeiertage mehrere Menschen mit Erstickungsanfällen ins Krankenhaus gebracht worden, weil ihnen Reisklösse im Hals steckengeblieben waren. Wie japanische Medien berichteten, mussten allein in der Hauptstadt Tokio mindestens fünf Patienten im Alter zwischen 20 und 80 Jahren wegen akuter Atemnot im Krankenhaus behandelt werden.

Erstickungsgefahr: Japan kämpft an Neujahr wieder mit Reis

Bei einem israelischen Militäreinsatz im Westjordanland sind in der Nacht zum Montag zwei Palästinenser getötet worden. Ein 22-Jähriger und ein 25-Jähriger seien in einer Ortschaft nahe der Palästinenserstadt Dschenin tödlich verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah mit. Drei weitere Menschen seien verletzt worden.