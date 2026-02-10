bedeckt
DE | FR
burger
International
Justiz

Festnahme vor Prozess: Høiby bestreitet neue Vorwürfe

This court sketch by Ane Hem shows the defendant Marius Borg Hoiby in the witness box during his trial in Oslo, Norway, Thursday Feb. 5, 2026. (Ane Hem/NTB Scanpix via AP) Trial against Marius Borg Hø ...
Marius Borg Høiby muss sich vor Gericht verantworten.Bild: keystone

Festnahme vor Prozess: Høiby bestreitet neue Vorwürfe

10.02.2026, 09:5410.02.2026, 09:54

Zum Start der zweiten Woche im Vergewaltigungs-Prozess gegen den ältesten Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit hat Marius Borg Høiby neue Vorwürfe bestritten.

Kurz vor Prozessauftakt Anfang Februar war der 29 Jahre alte Norweger erneut festgenommen worden und sitzt deshalb nun für vier Wochen in Untersuchungshaft. Er soll mit einem Messer gedroht und gegen ein Kontaktverbot verstossen haben.

Kurz vor Prozessbeginn: Marius Borg Høiby muss mindestens vier Wochen in U-Haft

Sein Mandat plädiere auf nicht schuldig, schrieb Høibys Anwalt Petar Sekulic der Nachrichtenagentur NTB. Er gehe gegen die U-Haft aber nicht in Berufung, weil er sich nun voll und ganz auf den laufenden Prozess konzentrieren müsse, hiess es.

Princess Ingrid Alexandra s day of authority is celebrated with a party at the main library Oslo 20220616. ARCHIVE PHOTO Marius Borg Hoiby during the government s celebration of Princess Ingrid Alexan ...
Marius Borg Høiby war kurz vor dem Beginn des Prozesses erneut festgenommen worden. (Archivbild)Bild: IMAGO / NTB ROY

Høiby ist in 38 Punkten angeklagt, darunter für vier Vergewaltigungen nach norwegischem Recht. In drei Fällen soll er die Frauen sexuell im Genitalbereich berührt haben, in einem soll es zum Geschlechtsverkehr gekommen sein.

Um diesen, den schwersten Vorwurf, geht es in der zweiten Verhandlungswoche. Mette-Marits Sohn aus einer früheren Beziehung soll eine Frau auf den Lofoten, einer Inselgruppe in Norwegen, vergewaltigt haben, während sie nicht imstande war, sich zu wehren. Zunächst sollte das mutmassliche Opfer am Dienstag vor Gericht aussagen.

Während Høiby einige Straftaten eingeräumt hat, bestreitet er die Vergewaltigungen. (hkl/sda/dpa)

Mehr zu Høiby:

Mette-Marit schmachtete Epstein an, Marius angeklagt – Norwegens Monarchie wankt schwer
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Nach 6 Jahren: Doku über Jeffrey Epstein wieder in den Netflix-Charts
Das US-Justizministerium hat mehr als drei Millionen Seiten an Dokumenten sowie Tausende Videos und Fotos aus den Ermittlungsakten zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein freigegeben. Damit steigt wieder das öffentliche Interesse an dem Fall.
Beinahe täglich werden neue Details über das Epstein-Netzwerk bekannt, zahlreiche prominente Persönlichkeiten tauchen wiederholt in den Akten auf. Doch auch das, was nicht öffentlich präsentiert wird, wirft Fragen auf – genauer gesagt die zahlreichen Schwärzungen durch das Ministerium.
Zur Story