Gericht veröffentlicht erste Fotos von P. Diddy Partys 1 / 8 Gericht veröffentlicht erste Fotos von P. Diddy Partys P. Diddy an einer seiner Partys. quelle: supreme court of the state of ny

Gericht veröffentlicht erste Fotos von P. Diddys Partys

Die Schlinge um P. Diddys Hals zieht sich immer enger zu. Jetzt wurden erstmals Fotos von seinen ominösen Partys veröffentlicht.

Sabeth Vela Folge mir

Mehr «International»

Am 5. Mai 2025 muss sich P. Diddy, bürgerlich Sean Combs, vor Gericht verantworten. Dem Musik-Produzenten werden Menschenhandel, Vergewaltigung, Erpressung und Zwangsprostitution vorgeworfen. Über 120 Personen erheben, seit der Festnahme von Diddy am 16. September, Vorwürfe gegen den 54-Jährigen. Die Straftaten sollen vor allem an den berüchtigten White Partys stattgefunden haben, die der Musiker seit den 90er-Jahren feierte. Nun sind erste Fotos dieser Feste veröffentlicht worden.

Die Aufnahmen wurden laut dem Obersten Gericht von einem der weiblichen Opfer gemacht. Eines der Fotos zeigt Diddy in einem weissen Outfit. Im Hintergrund sind verschwommen andere Personen zu sehen.

P. Diddy an einer seiner Partys. Bild: Supreme Court of the State of NY

Diddy soll Opfer mit Droge in Wodka-Flasche betäubt haben

Die Frau fotografierte auch einen kleinen Plastikbehälter, in dem die Droge Gammahydroxybuttersäure (GBH) verabreicht wurde. Laut MSD Manuals ist GBH ein Narkosemittel, das in seiner Wirkung dem Anästhetikum Ketamin ähnelt. Es hat jedoch eine längere Wirkdauer und ist bei Weitem gefährlicher. Diddy habe ihr eine offene Flasche seiner eigenen Wodka-Marke Ciroc gegeben, so die Frau. Nachdem sie davon getrunken habe, sei sie ohnmächtig geworden und Stunden später mit Schmerzen im Genitalbereich wieder aufgewacht.

Aus diesem Plastikbehälter soll einem Opfer die Droge GHB verabreicht worden sein. Bild: Supreme Court of the State of NY

Bilder eines anderen Opfers, ein Geschäftsmann, zeigen Diddy und seine, wahrscheinlich berühmten, Gäste an den Partys. Die anderen Personen wurden vom Gericht auf den Fotos unkenntlich gemacht. Der Geschäftsmann beschuldigt Combs ebenfalls, ihn mit Wodka gefügig gemacht zu haben. So habe der Musik-Star seine Hosen ausgezogen und dem Opfer seine Genitalien gezeigt, bevor er die Genitalien des Geschäftsmannes «hart quetschte, auf sexuelle Art». Ein «anonymer professioneller Sportler» habe jedoch eingegriffen und so einen weiteren Missbrauch verhindern können.

P. Diddy mit seinen Gästen an einer seiner Partys. Bild: Supreme Court of the State of NY

Es ist das erste Mal, dass das Gericht Fotos veröffentlichte. Ob noch weitere folgen, ist bisher nicht bekannt.