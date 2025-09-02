Star aus «Der mit dem Wolf tanzt»: Graham Greene gestorben

«Der mit dem Wolf tanzt»-Schauspieler Graham Greene ist gestorben

Mehr «International»

Der kanadische Schauspieler Graham Greene ist tot. Er starb im Alter von 73 Jahren nach langer Krankheit in Stratford (Provinz Ontario), wie kanadische Medien unter Berufung auf sein Management berichteten.

Für seine Rolle als Schamane «Strampelnder Vogel» an der Seite von Kevin Costner (70) wurde er für einen Oscar als bester Nebendarsteller nominiert.

In seiner knapp fünf Jahrzehnte langen Karriere verkörperte Greene oft indigene Charaktere. Der selbst aus dem Six-Nations-Reservat in Ontario stammende Greene habe «Klischees über indigene Charaktere durchbrochen und den Weg für die nächste Generation von Schauspielern geebnet», hiess es in seiner Würdigung für den «Order of Canada», die höchste zivile Auszeichnung Kanadas, die er 2016 erhielt.

Graham Greene (r.) in «Der mit dem Wolf tanzt». Bild: www.imago-images.de

Klischee-Rollen sehenswert gemacht

Greene habe sich nicht in stereotype Rollenbilder drängen lassen, sagte die Schauspielerin und Regisseurin Kaniehtiio Horn (38), die mit Greene in der Serie «Reservation Dogs» zu sehen war, der Nachrichtenagentur The Canadian Press. Selbst typische «Indianer-auf-dem-Pferd-Rollen» habe er sehenswert gemacht.

«Er war nicht nur ein guter indigener Schauspieler – er war ein guter Schauspieler, der zufällig indigener Herkunft war.» Kaniehtiio Horn

Greene war in zahlreichen weiteren Filmen zu sehen, darunter in «Stirb langsam: Jetzt erst recht» (1995), «The Green Mile» (1999) und «New Moon – Biss zur Mittagsstunde» (2009). 2022 erhielt er einen Stern auf dem kanadischen «Walk of Fame». (rbu/sda/dpa)