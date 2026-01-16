Nebel-2°
DE | FR
burger
International
Kanada

China und Kanada rücken enger zusammen

Canada&#039;s Prime Minister Mark Carney, left, meets with Chinese President Xi Jinping at the Great Hall of the People in Beijing Friday, Jan. 16, 2026. (Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP) Ch ...
Carney und Xi bei einem Treffen am Freitag in Peking.Bild: keystone

China und Kanada rücken enger zusammen

16.01.2026, 09:0316.01.2026, 09:03

Nach Jahren der Eiszeit suchen China und Kanada eine Neujustierung ihrer Beziehungen inmitten wachsender Spannungen mit den USA.

Kanada sei bereit, gemeinsam mit China eine starke und nachhaltige neue strategische Partnerschaft aufzubauen, um den Menschen beider Länder mehr Wohlstand zu bringen, sagte Kanadas Ministerpräsident Mark Carney laut Chinas staatlicher Nachrichtenagentur Xinhua bei einem Treffen mit Staats- und Parteichef Xi Jinping in Peking. Ziel sei es, die Zusammenarbeit unter anderem in den Bereichen Handel, Energie, Landwirtschaft, Finanzen, Bildung und Klimawandel auszubauen und zu vertiefen.

Chinese President Xi Jinping, left center, Canada&#039;s Prime Minister Mark Carney, second from right, talk during a meeting at the Great Hall of the People in Beijing, China, Friday, Jan. 16, 2026. ...
Gespräche zwischen Kanada und China auf höchster Ebene, 16. Januar. Bild: keystone

Neustart der Zusammenarbeit

Xi erklärte demnach, beide Politiker hätten sich bereits im Oktober vergangenen Jahres am Rande des APEC-Gipfels im südkoreanischen Gyeongju getroffen und damit eine neue Phase der Stabilisierung und Verbesserung der Beziehungen eingeleitet. Seitdem hätten beide Seiten intensiv über die Wiederaufnahme und den Neustart der Zusammenarbeit beraten. Eine gesunde und stabile Entwicklung der Beziehungen entspreche den gemeinsamen Interessen beider Länder.

Carneys Besuch ist der erste eines kanadischen Regierungschefs in China seit acht Jahren. Die Beziehungen waren zuvor von Spannungen geprägt. Eine tiefe Krise löste 2018 die Festnahme der Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou in Kanada auf Betreiben der USA aus. Peking reagierte damals mit der Inhaftierung zweier Kanadier.

Trump übt Druck aus

Seit dem erneuten Amtsantritt von Donald Trump ist Kanada unter Druck aus den USA geraten. Der US-Präsident hat nicht nur China, sondern auch den Nachbarn Kanada in Handelskonflikte verwickelt. Beobachter werten dies als einen Hintergrund für die Annäherung zwischen Peking und Ottawa.

«In einer zunehmend gespaltenen und unsicheren Welt konzentrieren wir uns darauf, diese Beziehung zu erneuern und auf eine stärkere gemeinsame Zukunft hinzuarbeiten», schrieb Carney nach seiner Ankunft in China am Donnerstag auf der Plattform X. (rbu/sda/dpa)

Mehr zu Kanada:

Kanada will unabhängiger von USA werden – und schliesst sich bei Rüstungfonds EU an
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Dieses Restaurant hat 2 Michelin-Sterne – bei den Hygienestandards kann es nicht mithalten
Das Restaurant Ynyshir soll eines der besten der Welt sein. Bei einer kürzlichen Hygieneinspektion hat es aber nur einen Stern geholt. Das beschämt den Küchenchef aber nicht.
Mit seinen zwei Michelin-Sternen gehört das walisische Restaurant Ynyshir zu den besten der Welt. Die Lebensmittelbehörde in Grossbritannien kam nun aber zu einem anderen Ergebnis – und sorgte mit der Hygienebewertung des Lokals für Ärger.
Zur Story